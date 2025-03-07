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台AV女優胎尼自爆「下體傳怪異臭味」 網友質疑是感染滴蟲

台灣AV女優胎尼擁有高人氣。（翻攝自IG）台灣AV女優胎尼擁有高人氣。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優胎尼昨（6）日突發文透露，自己下體一直傳出類似保險套橡膠的臭味，前所未有的症狀讓她感到不解，引百名網友現身解惑。

胎尼昨（6）日發文透露自己下體傳出類似保險套橡膠的臭味，前所未有的症狀讓她感到不解。（翻攝自Threads）胎尼昨（6）日發文透露自己下體傳出類似保險套橡膠的臭味，前所未有的症狀讓她感到不解。（翻攝自Threads）

胎尼昨日發文表示，自己是陰道炎跟尿道炎的常態患者，她最常感染有兩種，第一種是念珠菌陰道炎，會有黃黃豆腐渣且搔癢疼痛；另一種則是細菌性陰道炎，會有魚腥臭味但沒有分泌物，「但這兩天尿道炎跟陰道炎一起來，這次的臭味是保險套的橡膠味道，我真是百思不得其解？」

有網友質疑胎尼這症狀可能是滴蟲感染。（翻攝自Threads）有網友質疑胎尼這症狀可能是滴蟲感染。（翻攝自Threads）

胎尼這篇文章沒發出多久便有百名網友留言，有人質疑她這症狀可能是滴蟲感染，也就是性病的一種，也有不少女生以自身經歷建議她「戒糖、戒冷飲以及服用蔓越莓益生菌」，對此，胎尼也澄清，其實她在當AV女優前就很常發炎了，許多人可能以為陰道炎多半是性行為導致，但其實壓力才是主因。

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