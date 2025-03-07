孫沁岳睡前嗜好曝光 公開「尋寶」首要條件

孫沁岳今擔任日本網購市集一日店長。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫沁岳今（7日）擔任日本網購市集一日店長，笑說經常網購，睡覺前也會加減看，結果一不小心就手滑，他身為資深動漫迷，買的東西不外乎是動漫相關，至於另一半是否也要喜歡動漫？他說：「沒有考慮過這個問題，如果有共同的興趣是最好的。」

孫沁岳分享，網購通常都是買小東西，但一次會買非常多，被問是否會為了湊折價或免運門檻越買越多，他說：「我看到喜歡的東西，會以商品為優先。」意思就是不考慮價錢？他笑喊：「會看一下啦！」他鮮少買到圖文不符的商品，認為選擇安心的平台很重要。

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孫沁岳熱愛動漫，透露小時候零用錢都用來買漫畫。（記者王文麟攝）

孫沁岳鑽研動漫多年，回顧起跟日系文化的深度連結，他透露第一次看的漫畫是《七龍珠》，當時他從中間集開始看，後來的零用錢都花在漫畫上，國小五年級和媽媽一起看了《金田一少年之事件簿》第一集，結果一看就入坑，「因為那劇情對小學五年級來說，是比較沉重的。」

孫沁岳認為，漫畫對自己意義深遠，他看了《金田一少年之事件簿》，進而影響了看待事情的角度，看了《灌籃高手》愛上打籃球，認為自己最像裡面的「木暮公延」，總在團體裡默默低調努力支持大家。他的童年充滿了漫畫，房間除了漫畫，還貼滿了海報，也曾風靡購買明星小卡，對於此次擔任日本網購市集一日店長，他即興奮說：「重現了我小時候的回憶！」

孫沁岳分享網購「尋寶」經驗。（記者王文麟攝）

孫沁岳經常透過網購「尋寶」，曾到處找《獵人》「西索」的T-Shirt，最後在日本網購市集找到，並以不到千元入手，他買來並非純收藏，「我私底下會穿，但會很小心，如果要去吃火鍋、打球，可能就不會穿。」他平常熱愛收藏《Re:從零開始的異世界生活》的鬼族少女「雷姆」，過往曾在網購市集入手許多台灣找不到的款式，且不僅品質優良，價格更相當優惠，後來只要買關於一些動漫的相關商品便習慣到網購市集挖寶。他平時在YT頻道分享許多漫畫家的故事，多次幻想自己若成為一位漫畫家，反而希望可以寫出一部讓詐騙率下降的漫畫。

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