3個月從書生變猛男！石知田自爆雙腿藏「8數字身體密碼」

石知田每日聘請教練一同健身四小時。（百澤娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕石知田為拓展戲路、擺脫以往瘦弱男孩樣，進行超嚴厲魔鬼體態管理3個月，在這3個月中，除了每日聘請教練一同健身四小時外，還有營養師嚴格控管飲食，體脂從16降到8，偏瘦體型的他在增肌撞牆期心情十分低落，苦笑稱自己是百年難得一見的「練武畸才」，怎麼練肌肉都長不出來，後來聽說睡眠對肌肉增長的重要性，開始每天調鬧鐘，睡滿10小時，跟一般人相反，鬧鐘不響不可以起床，靠著賴床增肌成功。

至於飲控，他指出所有食物磅秤先吃斤斤計較入口克數，原型食物本就不那麼美味，再拆解成澱粉、蛋白質、脂肪等元素紀錄後，直言：「真的太像飼料了。」

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石知田把這兩組數字刺青紀錄在自己雙膝上方。（百澤娛樂提供）

除了健身，他近期在雙腿分別刺上0102與0304的圖案，他說：「想記錄對母親的思念、讓祂不會隨時間失準且不偏倚地留在我身上。」原來石知田母親的生日是1月2日、忌日是3月4日，他把這兩組數字刺青紀錄在自己雙膝上方。

他提到這個部位像是人的立足、又像發力點，希望把這股想念化為力量，一直支撐自己前進與跳躍，回憶學習街舞的時候常會數著有八拍動作，「或許這1、2、3、4四個數字是象徵著有母親的陪伴，接著未來的5、6、7、8將由自己獨當一面來勇敢完成了。」刺下這些記號送給下一個階段的自己，做為一個禮物更是一個溫暖的提醒。

石知田每日聘請教練一同健身四小時。（百澤娛樂提供）

此外，他近日為韓國知名眼鏡品牌拍攝時，自己提案希望能裸上身拍攝，用陽剛的身材中和眼鏡的柔美，成果非常滿意，拍出一個全新的石知田。

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