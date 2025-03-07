「台劇公務員」演技太到位 陳家逵遭指「可惡至極」蔡黃汝恨得牙癢癢

〔記者李紹綾／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝在八大職人劇《無罪推定》扮演律師，首次挑戰全劇台語發音，這演出條件的壓力衝擊讓她腸躁症爆發，拍攝期間為了緩解緊張，平時注重飲食控管的她破戒，靠甜食來撫慰自己，卻不用擔心會變胖，「因為那一陣子吃什麼也就拉什麼，所以我就很放膽地在這部分犒賞自己。」

蔡黃汝在《無罪推定》飾演菜鳥律師。（八大電視提供）

現在回想起來，蔡黃汝滿是感激，因為從不諳台語，在拍攝團隊、經紀公司以及親友們的幫助下，花時間手把手教她台語，雕她發音，讓她從零到有可以唸完一整句，呈現出來的是一個新的突破跟樣貌的蔡黃汝。

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黃鐙輝在《無罪推定》飾演死刑犯。（八大電視提供）

《無罪推定》由莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰等人演出。劇中，蔡黃汝以實習律師身分，被分派負責棘手楊明德（黃鐙輝飾演）擄人勒贖撕票案，讓已經走到更五審的這件冷案，在她的努力下，似乎出現了一線曙光。精采的法庭辯論攻防戰，引來劇迷熱議好評，蔡黃汝分享自己戲裡印象深刻的，還有她與陳家逵的衝突戲，因為對方把角色演的太到位，她開玩笑形容是「可惡至極」，讓她恨得牙癢癢。

陳家逵在《無罪推定》取代蔡黃汝成為辯護律師。（八大電視提供）

「台劇公務員」陳家逵戲裡飾演知名律師，蔡黃汝加入他們團隊後一起去開庭，「因為我們準備的資料不夠齊全，他把我們審閱的案件資料甩在我的臉跟身上。」蔡黃汝說，可以感受他角色表現出的性別歧視，更重要的是帶出來的表演張力，「我過去可能都是接演比較溫順，所以像這種衝突戲，我自己非常期待。」蔡黃汝坦言自己其實害怕吵架戲碼，私底下她也鮮少跟人有爭執，連和好朋友都沒有吵過架。

提及黃鐙輝詮釋的死刑犯角色，蔡黃汝也滿想要這不一樣的演出，「起初大家會開玩笑說，明德（黃鐙輝劇中名）不用講什麼台詞，但是我覺得厲害就厲害在這個地方，他不能透過語言，卻要透過他的表情狀態去呈現，這是什麼時期、什麼樣的心境，不見天日被潑髒水，中間又遇到家人離世，不得去見的折磨。」種種的痛苦經歷，讓她很想去嘗試挑戰。

莊凱勛（右起）、蔡黃汝、鍾承翰在《無罪推定》為死刑犯黃鐙輝辯護。（八大電視提供）

蔡黃汝分享，劇中扮演的角色「許雁青」在性格上面和自己頗相近的，「想做的事情一定會達到，也覺得自己能夠戰勝。」戲裡要面對非常難打贏的仗，戲外則挑戰自我學會台語，「雖然不能相比，但是我覺得在意識上來說是很雷同。」

蔡黃汝表示，以前在學習一件事情的時候，只有三分鐘熱度，希望藉由現在這個人生的職業，演員這個工作，「我可以在學習的過程中，去修正我過去這個不太好的三分鐘熱度的缺點。」更有責任感、更有使命感的去完成每個挑戰。《無罪推定》3月9日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

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