晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「台劇公務員」演技太到位 陳家逵遭指「可惡至極」蔡黃汝恨得牙癢癢

〔記者李紹綾／台北報導〕「豆花妹」蔡黃汝在八大職人劇《無罪推定》扮演律師，首次挑戰全劇台語發音，這演出條件的壓力衝擊讓她腸躁症爆發，拍攝期間為了緩解緊張，平時注重飲食控管的她破戒，靠甜食來撫慰自己，卻不用擔心會變胖，「因為那一陣子吃什麼也就拉什麼，所以我就很放膽地在這部分犒賞自己。」

蔡黃汝在《無罪推定》飾演菜鳥律師。（八大電視提供）蔡黃汝在《無罪推定》飾演菜鳥律師。（八大電視提供）

現在回想起來，蔡黃汝滿是感激，因為從不諳台語，在拍攝團隊、經紀公司以及親友們的幫助下，花時間手把手教她台語，雕她發音，讓她從零到有可以唸完一整句，呈現出來的是一個新的突破跟樣貌的蔡黃汝。

黃鐙輝在《無罪推定》飾演死刑犯。（八大電視提供）黃鐙輝在《無罪推定》飾演死刑犯。（八大電視提供）

《無罪推定》由莊凱勛、蔡黃汝、黃鐙輝、鍾承翰等人演出。劇中，蔡黃汝以實習律師身分，被分派負責棘手楊明德（黃鐙輝飾演）擄人勒贖撕票案，讓已經走到更五審的這件冷案，在她的努力下，似乎出現了一線曙光。精采的法庭辯論攻防戰，引來劇迷熱議好評，蔡黃汝分享自己戲裡印象深刻的，還有她與陳家逵的衝突戲，因為對方把角色演的太到位，她開玩笑形容是「可惡至極」，讓她恨得牙癢癢。

陳家逵在《無罪推定》取代蔡黃汝成為辯護律師。（八大電視提供）陳家逵在《無罪推定》取代蔡黃汝成為辯護律師。（八大電視提供）

「台劇公務員」陳家逵戲裡飾演知名律師，蔡黃汝加入他們團隊後一起去開庭，「因為我們準備的資料不夠齊全，他把我們審閱的案件資料甩在我的臉跟身上。」蔡黃汝說，可以感受他角色表現出的性別歧視，更重要的是帶出來的表演張力，「我過去可能都是接演比較溫順，所以像這種衝突戲，我自己非常期待。」蔡黃汝坦言自己其實害怕吵架戲碼，私底下她也鮮少跟人有爭執，連和好朋友都沒有吵過架。

提及黃鐙輝詮釋的死刑犯角色，蔡黃汝也滿想要這不一樣的演出，「起初大家會開玩笑說，明德（黃鐙輝劇中名）不用講什麼台詞，但是我覺得厲害就厲害在這個地方，他不能透過語言，卻要透過他的表情狀態去呈現，這是什麼時期、什麼樣的心境，不見天日被潑髒水，中間又遇到家人離世，不得去見的折磨。」種種的痛苦經歷，讓她很想去嘗試挑戰。

莊凱勛（右起）、蔡黃汝、鍾承翰在《無罪推定》為死刑犯黃鐙輝辯護。（八大電視提供）莊凱勛（右起）、蔡黃汝、鍾承翰在《無罪推定》為死刑犯黃鐙輝辯護。（八大電視提供）

蔡黃汝分享，劇中扮演的角色「許雁青」在性格上面和自己頗相近的，「想做的事情一定會達到，也覺得自己能夠戰勝。」戲裡要面對非常難打贏的仗，戲外則挑戰自我學會台語，「雖然不能相比，但是我覺得在意識上來說是很雷同。」

蔡黃汝表示，以前在學習一件事情的時候，只有三分鐘熱度，希望藉由現在這個人生的職業，演員這個工作，「我可以在學習的過程中，去修正我過去這個不太好的三分鐘熱度的缺點。」更有責任感、更有使命感的去完成每個挑戰。《無罪推定》3月9日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中