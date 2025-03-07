胡瓜砸千萬舞台被拆除 曝背後血淚史

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營YT頻道《下面一位》短短一年內即達成30萬訂閱，最新一集紀錄胡瓜鑽石舞台之夜從彩排、到登台前的準備過程，胡瓜和歐弟、康康搭檔主持，在台北流行音樂中心舉行為期兩天的《鑽石舞台之夜》，耗資千萬打造華麗舞台，帶大眾重回昔日歌廳秀的歡樂時光。

影片中，胡瓜帶大家去直擊表演來賓的休息室，也和大家玩起交換禮物，其中任賢齊二話不說，贈送親自設計的帽子，附上親筆簽名要回饋給喜歡下面一位的觀眾，讓胡瓜滿是感動，而九孔拿出自己的簽名照，形成極大落差，非常逗樂。

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胡瓜日前完成演唱會。（下面一位提供）

而胡瓜這次除了協領主持之餘，更化身總導演親自安排表演、流程以及舞台規劃，每個細節都不馬虎，每個環節都胡瓜都嚴謹把關，讓徒弟歐弟讚嘆：「總是親力親為，真的太令人佩服了！」

多重身分還要切換成唱跳歌手，即便在後台也閒不下來頻頻反覆練習，坦言；「年紀大了，跟過去的記憶力和體力真的有差！只能靠努力練習！」

胡瓜在最後也回到演出場地，看著耗資千萬打造的舞台慢慢拆除，坦言內心百感交集，腦中浮現昔日的排練畫面，非常感謝大家的鼎力相助和帶來精彩的表演，而能夠將心中種下的願望一點一點實現他感到非常滿足，有機會能重現鑽石舞台無疑也是圓了許多人的夢，也讓胡瓜更有動力，希望能將這份經典不滅的回憶傳承下去。

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