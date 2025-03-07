NanaQ昔「3度發文感謝薔薔」證據遭挖 今反咬她性騷

薔薔（左）、NanaQ（右）互咬對方性騷。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡網紅NanaQ日前控訴「某大咖網紅」拍攝時對她性騷擾，給出的多條線索都指向女星「薔薔」林嘉凌。對此，薔薔氣炸反控NanaQ也對她性騷擾，不僅抓手摸奶，還趁她換衣服時偷看身材。同時也透露NanaQ其實在拍完影片後，道謝且發文稱讚她不只一次，因此薔薔認為這並不是被性騷的人會有的反應。

NanaQ與薔薔的合拍影片於2022年12月30日上架，當時NanaQ還留言感謝。（翻攝自YT）

NanaQ在日記中感謝薔薔。（翻攝自YT）

NanaQ與薔薔的合拍影片於2022年12月30日上架，當時NanaQ還在底下留言：「Hi大家好，我是NanaQ，在IG被停權的今天能看到這支影片真是太好了，撫慰了我一整天沮喪的心情！很謝謝薔薔邀我去玩，那天體驗了很多沒有接觸過的事情。覺得好新鮮好有趣，期許大家也能打開心胸，嘗試不一樣的事物，讓自己變得更自由更有自信，歡迎薔薔下次來體驗NanaQ的一天唷！」，後續還在日記中感謝薔薔。

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2023年11月NanaQ三度在IG感謝薔薔。（翻攝自IG）

接著2023年11月NanaQ在IG發布一篇名為「爆料13位網紅不為人知的一面」的貼文，當時她點名異色檔案DK、阿滴、鍾明軒、愛莉莎莎與薔薔等13位網紅，「謝謝薔薔找我拍影片，大剌剌是真的，大方慷慨也是真的，他的工作夥伴們，和他一樣都是很好的人」。

沒想到在接連3次的道謝後，近期卻反咬她性騷，讓薔薔搞不清楚NanaQ是在搞哪齣？爆料影片發出也引眾多網友湧入NanaQ的社群痛斥：「不是極簡女是機X女」、「薔薔好倒霉」、「翻車囉」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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