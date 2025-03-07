晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NanaQ昔「3度發文感謝薔薔」證據遭挖 今反咬她性騷

薔薔（左）、NanaQ（右）互咬對方性騷。（翻攝自YT）薔薔（左）、NanaQ（右）互咬對方性騷。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡網紅NanaQ日前控訴「某大咖網紅」拍攝時對她性騷擾，給出的多條線索都指向女星「薔薔」林嘉凌。對此，薔薔氣炸反控NanaQ也對她性騷擾，不僅抓手摸奶，還趁她換衣服時偷看身材。同時也透露NanaQ其實在拍完影片後，道謝且發文稱讚她不只一次，因此薔薔認為這並不是被性騷的人會有的反應。

NanaQ與薔薔的合拍影片於2022年12月30日上架，當時NanaQ還留言感謝。（翻攝自YT）NanaQ與薔薔的合拍影片於2022年12月30日上架，當時NanaQ還留言感謝。（翻攝自YT）

NanaQ在日記中感謝薔薔。（翻攝自YT）NanaQ在日記中感謝薔薔。（翻攝自YT）

NanaQ與薔薔的合拍影片於2022年12月30日上架，當時NanaQ還在底下留言：「Hi大家好，我是NanaQ，在IG被停權的今天能看到這支影片真是太好了，撫慰了我一整天沮喪的心情！很謝謝薔薔邀我去玩，那天體驗了很多沒有接觸過的事情。覺得好新鮮好有趣，期許大家也能打開心胸，嘗試不一樣的事物，讓自己變得更自由更有自信，歡迎薔薔下次來體驗NanaQ的一天唷！」，後續還在日記中感謝薔薔。

2023年11月NanaQ三度在IG感謝薔薔。（翻攝自IG）2023年11月NanaQ三度在IG感謝薔薔。（翻攝自IG）

接著2023年11月NanaQ在IG發布一篇名為「爆料13位網紅不為人知的一面」的貼文，當時她點名異色檔案DK、阿滴、鍾明軒、愛莉莎莎與薔薔等13位網紅，「謝謝薔薔找我拍影片，大剌剌是真的，大方慷慨也是真的，他的工作夥伴們，和他一樣都是很好的人」。

沒想到在接連3次的道謝後，近期卻反咬她性騷，讓薔薔搞不清楚NanaQ是在搞哪齣？爆料影片發出也引眾多網友湧入NanaQ的社群痛斥：「不是極簡女是機X女」、「薔薔好倒霉」、「翻車囉」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中