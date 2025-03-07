晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

64歲永遠小龍女陳玉蓮 素顏上陣近照曝光

陳玉蓮當年和劉德華演出《神鵰俠侶》一炮而紅，也讓她有最美小龍女封號，近照在網路瘋傳。（香港星島日報）陳玉蓮當年和劉德華演出《神鵰俠侶》一炮而紅，也讓她有最美小龍女封號，近照在網路瘋傳。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕資深港星陳玉蓮先後演出小昭、小龍女、王語嫣等三大金庸武俠作品下的女主角而成名，曾被譽為「永遠的小龍女」，本月25日將迎來65歲生日，她自1993年息影後，鮮少在公眾場合出現，不過盛世美貌封號，一直在影迷間流傳。

她最近素顏照曝光，被讚沒有加工的最真實面貌。（香港星島日報）她最近素顏照曝光，被讚沒有加工的最真實面貌。（香港星島日報）

港媒報導，陳玉蓮一度在2007年復出拍攝TVB電視劇及電影，不過很快又離開觀眾眼前，寧願過著極為低調生活，近日有位粵劇網紅曬出陳玉蓮最新近照，展現即將過65歲生日的陳玉蓮最真實狀態。

當年陳玉蓮當紅時期美若天仙。（香港星島日報）當年陳玉蓮當紅時期美若天仙。（香港星島日報）

據了解，陳玉蓮多年來生活非常樸實，而且連圈中朋友聚會也鮮少出席，她最後一次公開露面是在去年3月25日，當時一票死忠粉絲為她舉辨生日會，陳玉蓮開心出席，而這位自稱粵劇出品人和總策劃的粉絲，日前則公開與陳玉蓮最新同框合影。

去年3月25日陳玉蓮64歲生日，粉絲開心替她辦見面會。（香港星島日報）去年3月25日陳玉蓮64歲生日，粉絲開心替她辦見面會。（香港星島日報）

從照中片所見，陳玉蓮留著深咖啡色短髮，搭配潔白色上衣，左手搭著老友，而她看起來只畫了眉毛和些許唇膏，可說是接近素顏，但面色紅潤，完全是純天然樣貌，同時展現極其燦爛笑容，一排雪白又整齊牙齒，更顯得優雅。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中