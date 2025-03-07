64歲永遠小龍女陳玉蓮 素顏上陣近照曝光

陳玉蓮當年和劉德華演出《神鵰俠侶》一炮而紅，也讓她有最美小龍女封號，近照在網路瘋傳。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕資深港星陳玉蓮先後演出小昭、小龍女、王語嫣等三大金庸武俠作品下的女主角而成名，曾被譽為「永遠的小龍女」，本月25日將迎來65歲生日，她自1993年息影後，鮮少在公眾場合出現，不過盛世美貌封號，一直在影迷間流傳。

她最近素顏照曝光，被讚沒有加工的最真實面貌。（香港星島日報）

港媒報導，陳玉蓮一度在2007年復出拍攝TVB電視劇及電影，不過很快又離開觀眾眼前，寧願過著極為低調生活，近日有位粵劇網紅曬出陳玉蓮最新近照，展現即將過65歲生日的陳玉蓮最真實狀態。

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當年陳玉蓮當紅時期美若天仙。（香港星島日報）

據了解，陳玉蓮多年來生活非常樸實，而且連圈中朋友聚會也鮮少出席，她最後一次公開露面是在去年3月25日，當時一票死忠粉絲為她舉辨生日會，陳玉蓮開心出席，而這位自稱粵劇出品人和總策劃的粉絲，日前則公開與陳玉蓮最新同框合影。

去年3月25日陳玉蓮64歲生日，粉絲開心替她辦見面會。（香港星島日報）

從照中片所見，陳玉蓮留著深咖啡色短髮，搭配潔白色上衣，左手搭著老友，而她看起來只畫了眉毛和些許唇膏，可說是接近素顏，但面色紅潤，完全是純天然樣貌，同時展現極其燦爛笑容，一排雪白又整齊牙齒，更顯得優雅。

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