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娛樂 最新消息

劉亮佐遭指暴瘦19公斤 急澄清「寫得像差點掛掉」

5日舉行第八屆筋斗云創劇本創投平台記者會，劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑出席活動。（資料照，記者陳奕全攝）5日舉行第八屆筋斗云創劇本創投平台記者會，劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑出席活動。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人劉亮佐5日攜家帶眷，帶著老婆趙小僑、兒子劉子銓和女兒典典寶寶參加「第八屆筋斗云創劇本創投平台」記者會，被媒體報導從95公斤減到76公斤，一口氣瘦19公斤，對此，劉亮佐發文解釋目前身體狀況

劉亮佐表示，當天活動結束後有些媒體朋友下的標題實太恐怖了，「把我寫得好像差點掛掉！」透過臉書發文，他澄清是因去年全身健檢發現有糖尿病的指數，所以開始下定決心減重，「除了配合醫生用藥、飲食控制再加上運動及重量訓練。」

相關新聞：（影）劉亮佐健康亮紅燈！醫警告「初期糖尿病」狂剷19公斤現身
「大約『10個月』的時間很自律、健康地瘦了19公斤，不是某些寫的『暴瘦』或者『因為糖尿病』瘦19公斤」，劉亮佐請大家不要擔心，強調身體狀況一直都很好，被寫成這樣好難過。
此外，劉亮佐也透露減8公斤後，所有指數就都恢復正常，連睡眠呼吸中止的問題都解決了，「目前減了19公斤，正在鍛練肌肉量和體能。」

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