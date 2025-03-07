暴瘦21公斤，假的！ 486先生發聲再嗆酸民

486先生一早曬出健康帥照。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕在網路擁有高人氣的購電商名人「486先生」陳延昶，去年9月因肩膀沾黏住院開刀，術後一度被迫到坐著睡覺，更被誤傳暴瘦21公斤，元月初他已澄清是術後瘦了3公斤，今（7）日上午再嗆酸民。

486先生表示，他再度發聲是因為被無聊網路酸民嘲諷糖尿病，呼籲外界別被新聞騙了，「什麼爆瘦21公斤，我已經講很多次，去年底的微創手術我是瘦3公斤，但前幾個月我有找非常厲害的重訓教練，進行每週2次一對一訓練，現在我肌肉肌耐力越來越好，同時也趁機加強肌肉訓練避免脂肪，所以教練還說我的腹肌越來越明顯。」

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一說到健康，486先生話題全開，透露去年到大醫院打算把牙齒做大整理，霸喊願意花1年時間把牙口好好的全口治療，讓以後有最健康口腔，以後老了才會更健康，他開心說：「大哥現在情況真的非常非常的好。」

對於被酸民嘲諷，486先生重申一點兒都不受影響，他說：「就是一群螻蟻罷了，能給我什麼不高興不開心？我沒事去管蟑螂老鼠幹嘛？」





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