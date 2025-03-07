晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

暴瘦21公斤，假的！ 486先生發聲再嗆酸民

486先生一早曬出健康帥照。（翻攝自486先生臉書）486先生一早曬出健康帥照。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕在網路擁有高人氣的購電商名人「486先生」陳延昶，去年9月因肩膀沾黏住院開刀，術後一度被迫到坐著睡覺，更被誤傳暴瘦21公斤，元月初他已澄清是術後瘦了3公斤，今（7）日上午再嗆酸民。

486先生表示，他再度發聲是因為被無聊網路酸民嘲諷糖尿病，呼籲外界別被新聞騙了，「什麼爆瘦21公斤，我已經講很多次，去年底的微創手術我是瘦3公斤，但前幾個月我有找非常厲害的重訓教練，進行每週2次一對一訓練，現在我肌肉肌耐力越來越好，同時也趁機加強肌肉訓練避免脂肪，所以教練還說我的腹肌越來越明顯。」

相關新聞：館長健身房改口「維持24小時營業」 486先生酸：蠢爆了

一說到健康，486先生話題全開，透露去年到大醫院打算把牙齒做大整理，霸喊願意花1年時間把牙口好好的全口治療，讓以後有最健康口腔，以後老了才會更健康，他開心說：「大哥現在情況真的非常非常的好。」

對於被酸民嘲諷，486先生重申一點兒都不受影響，他說：「就是一群螻蟻罷了，能給我什麼不高興不開心？我沒事去管蟑螂老鼠幹嘛？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中