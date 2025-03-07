吳彥祖開網課教英語 84節費用曝光粉絲爭搶報名

吳彥祖除了擁有帥氣高顏值，身材也維持很好。（翻攝自吳彥祖IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港一代男神吳彥祖曾接受美國紐約帕森設計學院邀請授課，讓大批粉絲超羨慕該校學生，近期瘋傳他在抖音開設網路課程親授英語，引來粉絲網友爭相報名，爆笑的是，有影迷害羞驚喊：「我會不專心。」

有網友發現網路帳號「阿祖帶你學口語」近期發布多則影片，內容竟然是吳彥祖教英文慣用語或俚語，影片介紹更寫著：「吳彥祖親自授課。」《CTWANT》報導，影片主要是吳彥祖教授英語，但主題多元，他指導學生在不同場合會用到的日常用語，像點餐、旅遊等基本溝通。

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港媒報導，這確實是吳彥祖推出網路課程，且由他親自教英語，共有84節話題場景課程，主打30天輕鬆學會基礎英文，知情者透露：「首波優惠價格為人民幣398元（約台幣1830元），官方售價原價人民幣998元（約新台幣4590元）。」

消息曝光後，有粉絲笑說：「這樣上課會不專心，我怕我還是學不會。」暗示自己注意焦點全放在吳彥祖身上而非英語。

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