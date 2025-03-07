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國民黨提案推反廢死公投 鄭運鵬發文釐清觀念

立院國民黨團總召傅崐萁。（記者廖振輝攝）立院國民黨團總召傅崐萁。（記者廖振輝攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕為反制大罷免，立法院國民黨團總召傅崐萁5日邀集罷免連署通過第一階段的國民黨立委研商反罷免策略。傅崐萁會後透露，國民黨將提出的公投案與人民息息相關，據了解，國民黨團將透過立法院提案「反廢死公投」，但是否綁罷免一同投票，黨團幹部則表示由中選會決定。

相關新聞：國民黨反制大罷免 立院提案推反廢死公投

民進黨前立委鄭運鵬6日在臉書發文表示，最近看到有朋友想推「反廢死公投」，他說民主國家要倡議什麼都沒意見，不過要釐清幾個觀念如下：

1，台灣沒有廢死，是沒有「唯一死刑」，法官擁有裁量權。

2，現代法官也會判決死刑，但趨勢上，越年輕的法官越不願意判死刑，全世界民主國家的判決趨勢都是如此。

3，因為世界的法律趨勢如此，所以被判處死刑的案件，法務部在執行死刑時也會更謹慎。

4，國人比較認識的國家都有死刑，例如日本和美國，加上台灣目前的社經主力世代，還是接受末代威權教育長大的我上下十歲的這一代，所以他們還有不自覺的嚴刑峻法遺毒，這也是為什麼社會不理解廢死的原因之一。

5，其實嚴刑峻法下的受害者都不是權貴，倒楣的是一般人，如果相信「寧願錯殺一百也不願錯放一人」的朋友，千萬也相信我一句：『被錯殺的一百都是一般人，被錯放的那一人一定是權貴』。連服兵役都是大陸權貴可以高比例免役了，何況打官司。

6，治安還是要靠教育，台灣已經是治安很好的國家。

7，如果真要死刑公投，應該是「法官無裁量權，全面唯一死刑」公投，不過，我猜連現在想要發起的法界上人都不敢這樣做。

8，我認為不管有沒有死刑，國家都不能錯殺任何一人，因為國家殺人是找不到任何人償命的，總不能誤判死刑的國賠，是該案的檢察官和法官要償命吧！但是，「殺人償命」是死刑支持者的核心價值，這很矛盾。

鄭運鵬在發文最後表示：「我不認為台灣目前有條件廢除死刑，但是目前的司法過程和科學辦案的嚴謹度，我對求處和判決死刑的能力相當質疑。」

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