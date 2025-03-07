《甄嬛傳》遭鄉民二創！譚松韻見迷因圖扼腕：可惜淳貴人走得早

〔記者李紹綾／台北報導〕譚松韻在古裝劇《蜀錦人家》飾演以唐代織錦世家季家的「季英英」，她擁有染絲天賦、非凡的商業頭腦和堅定的決心，意外結識了鄭業成飾演的錦王世家庶子「楊靜瀾」， 鄭業成為了調查一個謎案，不惜頂著「短命官」虛職，隨著兩人的互動越多、越走越近，也逐漸對彼此產生情愫。當譚松韻的染色技法在蜀地一戰成名，引起了經超飾演的南詔白王「晟豐澤」的覬覦，在經超步步緊逼下，益州風雨飄搖，譚松韻以身涉險，與鄭業成攜手創造了關於蜀錦的一段動人愛情故事。

《蜀錦人家》收視開紅盤，譚松韻經典劇再加一。（愛爾達電視提供）

鄭業成在《蜀錦人家》古裝扮相帥氣。（愛爾達電視提供）

《蜀錦人家》以唐朝為背景結合了文化、愛情和商戰等元素，不但開播前就累積超過300萬人搶先預約觀看，正式播出後拿下熱搜榜、古裝榜、女性愛看榜等多項榜單的冠軍寶座，在短影音平台的成績也相當亮眼，相關影片觀看量狂破534萬，戲劇相關的話題討論量也狂破8.6億，網友們狂讚「絕對是不看會後悔的古裝劇之一」。

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鄭業成在《蜀錦人家》飾演錦王世家庶子「楊靜瀾」。（愛爾達電視提供）

「收視女王」譚松韻在《蜀錦人家》中飾演商業奇才「季英英」，在劇中展現展現了卓越的領導能力和遠大的理想，深受觀眾們的喜愛，季英英還因此獲得「寶寶姐」稱號，對此譚松韻說：「我看到了，季英英也是我的寶寶。」近期有不少經典劇都被網友們二次創作、剪輯，再次掀起討論熱潮，其中譚松韻有演的《後宮甄環傳》更是名場面梗圖層出不窮，她也在訪問中回應此事，她說自己有看過類似的片段，直誇網友們相當有才能，得知網友們都很喜歡她飾演的「淳貴人」，她則開玩笑回說：「可惜（淳兒）走得早啊...」。

譚松韻（右）在《蜀錦人家》首搭鄭業成（左）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

譚松韻在《蜀錦人家》飾演染絲、經商奇才「季英英」。（愛爾達電視提供）

「實力派男神」鄭業成所飾演的「楊靜瀾」看似紈絝子弟、實則對「季英英」相當深情又充滿保護欲，戲中兩人是攜手拼事業的歡喜冤家，被問到戲外和譚松韻的相處模式時，他說：「相對來說還是成熟穩重一些、沒有那麼幼稚，（譚松韻）是很有自己主見的女演員，也很有自己的想法，她很專注於自己的角色。」《蜀錦人家》將在3月7日起，週一至週五晚間7點、愛爾達綜合台播出。

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