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娛樂 最新消息

小哈利招認抗拒伊能靜這一點 驚曝在人生混沌期

〔記者陽昕翰／台北報導〕伊能靜日前歡慶57歲生日，她與前夫哈林的寶貝兒子小哈利，特地發文訴說對媽媽的愛，一番真情告白，讓網友看了直呼感動。

22歲的小哈利去年自美國紐約大學畢業，他在IG曬出兒時與媽媽的合照，透露正在度過人生的混沌期，「剛畢業，有著無限可能，卻也充滿惶恐。要適應新朋友，新城市，新生活，還有這份我很珍惜的新的工作。」

庾澄慶與伊能靜雖已離異，愛子小哈利仍給予父母高評價。（組合照，翻攝自微博）庾澄慶與伊能靜雖已離異，愛子小哈利仍給予父母高評價。（組合照，翻攝自微博）

面對媽媽年歲增長，小哈利透露伊能靜常常提到，「要準備好面對離去以後的生活」，讓他直喊不吉利，卻更珍惜母子相聚的時光，「我很愛很愛你，我會用接下來一生的每一分每一秒去愛你。」

對於成了公眾人物，小哈利坦言沒有完全適應，卻很佩服媽媽在這行工作，「你是過來人，名利現在對你來說已經不算什麼了，你只想盡自己所能的愛自己，愛孩子，愛家人，愛這個世界。」

才華滿溢的小哈利剛入行，為了證明自己，他也不停寫歌創作，「我固執，我倔強，但我其實根本不知道我想要什麼。」儘管伊能靜想要幫忙，小哈利卻會選擇抗拒，「因為我想要以自己的方式走到你身邊，你又是我的家人，我知道你會一直在我身邊。」

小哈利告白伊能靜，讓網友看了直呼感動。（翻攝微博）小哈利告白伊能靜，讓網友看了直呼感動。（翻攝微博）

小哈利坦言，他把這一切視為理所當然，還常把情緒發洩在伊能靜身上，很感謝媽媽包容他的所有，「在別人眼裡給我上的最重要的一課可能是做自己，追求自由，追求自我，但是，我最慶幸的是你教會了我怎麼去愛。」

見到兒子的這番真情告白，伊能靜也感動回應，直喊謝謝我愛的寶貝，「你記得，媽媽帶你來人世就是遊玩的，你沒有任何功課。只需要體驗人生，並且將你感受到的，無私去給予世界。我們家人永遠在你身後陪伴你、守護你。而你無需擔憂任何事，媽媽深信你是有愛的孩子，沒有懷疑。」

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