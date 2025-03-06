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「SF9」路雲巧克力腹肌全露！胯下一包成亮點

路雲大尺度內衣照公開，粉絲直呼噴鼻血。（翻攝自IG）路雲大尺度內衣照公開，粉絲直呼噴鼻血。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團SF9前「門面擔當」路雲於2023年9月退團後，近年以演員身分活動，他日前受邀出席奧斯卡典禮紅毯，展現帥氣一面，沒想到今（6）為品牌內衣代言的照片公開，只見他大尺度露出巧克力腹肌，往下一看更是亮點十足。

路雲大尺度內衣照公開，粉絲直呼噴鼻血。（翻攝自IG）路雲大尺度內衣照公開，粉絲直呼噴鼻血。（翻攝自IG）

韓國除了男神車銀優，路雲人氣也非同小可，同樣被粉絲封為「臉蛋天才」，只是他這回不只靠臉，身材同樣一極棒，尤其粉絲一見到照片出爐，紛紛淪陷他的男性魅力，直呼：「這是要讓我噴鼻血了吧！」尤其下半身讓人遐想，很難不注意到「雄偉」的一面。

路雲大尺度內衣照公開，粉絲直呼噴鼻血。（翻攝自IG）路雲大尺度內衣照公開，粉絲直呼噴鼻血。（翻攝自IG）

路雲曾主演韓劇《前輩，那支口紅不要塗》在日本走紅，和金喜善合作韓劇《還有明天》形象討喜，當時身著西裝，帥氣十足，他自前年拍完《婚禮大捷》後，今年預計有新劇《濁流之爭》將上架Disney+。

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