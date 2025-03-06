蔡淑臻曝腿疾！「肌肉失衡變形」曾想放棄演藝工作

〔記者林欣穎／台北報導〕李四端主持《大雲時堂》最新一集找來來賓蔡淑臻，她分享自己的夢想職業是當唱跳歌手，她說，曾經受邀在一場活動中擔任歌手，一連唱了三首組曲的經驗對她來說意義重大，她坦承希望能有機會做其他好玩的事情，開心體驗人生。

蔡淑臻（右）上李四端節目。（八大提供）

在和《大雲時堂》李四端的對談中，蔡淑臻承認希望被注視、接納，但因為個性使然的關係，又會想把自己藏起來；被問到年輕時有戀愛故事嗎？蔡淑臻大方回應：「有！但是不多！其實到現在，都還是不多！因為我給人家的感覺，有時候真的有點冷。」而那個「冷」其實是保護色，加上大眾對模特兒這個行業的解讀，讓她有時會陷入有苦說不出的困境，慢慢地很害怕主動跟別人來往。

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蔡淑臻因跌傷差點放棄演藝工作。（八大提供）

20幾年前蔡淑臻因為跌傷，肌肉有一部份已經壞掉，沒有辦法收縮，當時沒有特別感覺的她，依舊照常運動，直到八年前，她在重訓鍛鍊過程中加重腿疾，「嚴重到整個身體因為肌肉的失衡變形，所以我會一直感到非常疼痛。」

儘管可以走路行動，但不舒服的程度即便是短短的幾步路程，蔡淑臻也會需要拉筋舒緩，在拍攝《村裡來了個暴走女外科》時甚至還有這樣的狀況出現。她說，戲是2020年開拍，身體狀況仍處在嚴重不適的狀態，每天收工回家就要拉筋；蔡淑臻表示，受傷期間甚至曾萌生放棄工作的想法，但也在復健過程中獲得勇氣，學會專注在真正重要的人跟事情上面。

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