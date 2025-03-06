晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

蔡淑臻曝腿疾！「肌肉失衡變形」曾想放棄演藝工作

〔記者林欣穎／台北報導〕李四端主持《大雲時堂》最新一集找來來賓蔡淑臻，她分享自己的夢想職業是當唱跳歌手，她說，曾經受邀在一場活動中擔任歌手，一連唱了三首組曲的經驗對她來說意義重大，她坦承希望能有機會做其他好玩的事情，開心體驗人生。

蔡淑臻（右）上李四端節目。（八大提供）蔡淑臻（右）上李四端節目。（八大提供）

在和《大雲時堂》李四端的對談中，蔡淑臻承認希望被注視、接納，但因為個性使然的關係，又會想把自己藏起來；被問到年輕時有戀愛故事嗎？蔡淑臻大方回應：「有！但是不多！其實到現在，都還是不多！因為我給人家的感覺，有時候真的有點冷。」而那個「冷」其實是保護色，加上大眾對模特兒這個行業的解讀，讓她有時會陷入有苦說不出的困境，慢慢地很害怕主動跟別人來往。

蔡淑臻因跌傷差點放棄演藝工作。（八大提供）蔡淑臻因跌傷差點放棄演藝工作。（八大提供）

20幾年前蔡淑臻因為跌傷，肌肉有一部份已經壞掉，沒有辦法收縮，當時沒有特別感覺的她，依舊照常運動，直到八年前，她在重訓鍛鍊過程中加重腿疾，「嚴重到整個身體因為肌肉的失衡變形，所以我會一直感到非常疼痛。」

儘管可以走路行動，但不舒服的程度即便是短短的幾步路程，蔡淑臻也會需要拉筋舒緩，在拍攝《村裡來了個暴走女外科》時甚至還有這樣的狀況出現。她說，戲是2020年開拍，身體狀況仍處在嚴重不適的狀態，每天收工回家就要拉筋；蔡淑臻表示，受傷期間甚至曾萌生放棄工作的想法，但也在復健過程中獲得勇氣，學會專注在真正重要的人跟事情上面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中