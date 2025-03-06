蔡燦得「爸爸是政治大佬」 加入《好運來》焦慮心聲曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕聶秉賢、蔡燦得加入民視八點檔《好運來》，兩人劇中飾演父女，此次二度合作，聶秉賢開心說：「上次合作是在《國際橋牌社》，我演施明德主席，她演陳文茜。阿得那次演陳文茜就演得活靈活現，非常高興能夠再次跟她合作。」

聶秉賢（右）、蔡燦得在《好運來》飾演父女。（民視提供）

聶秉賢劇中飾演政治大佬，他分享角色「黃永圖」充滿算計，凡事以利益為出發點，甚至連自己的女兒也能當作利益交換的手段。蔡燦得坦言，剛加入劇組時非常緊張，擔心台語不流利會影響拍攝進度，因此勤練台語。沒想到，許多老朋友都在劇組，讓她瞬間放鬆不少。

請繼續往下閱讀...

聶秉賢在《好運來》飾演政治大佬「黃永圖」。（民視提供）

製作人蕭大陸、謝瓊煖、陳家逵、劉至翰、賴芊合、楚宣、王燦、聶秉賢、何豪傑都是蔡燦得以前拍戲的老朋友，現在全部在一起工作，讓她瞬間感到輕鬆很多，她也大讚：「他們都人超好，給我超強的信心。」且侯怡君也親自來幫她搭配衣服，協助定裝拍照，讓她直呼：「超感動。」

蔡燦得加入《好運來》壓力爆棚。（民視提供）

蔡燦得笑說，進組前的準備除了練台語，就是忙著跟這些老朋友「打一圈友情牌」，希望他們能多多包涵她的台語焦慮，讓她能盡快融入劇組。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法