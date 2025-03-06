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娛樂 電視

諾羅病毒盛行狂上吐下瀉 林氏璧揭「重症可能性」靠一招防治

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人大S過年期間因為流感意外辭世，讓大家正視流感的預防，但最近有不少民眾出現上吐下瀉情況，前台大感染科醫師林氏璧在主持NOWnews今日新聞的《NOW生活攻略》中分享，光是2月初感染諾羅病毒就診人數已經達到30萬人，比流感初期18萬人就診還要多，林氏璧則呼籲一定要用肥皂濕洗手。

林氏璧提到，很多人用餐前會用酒精性乾洗手消毒，但是諾羅病毒、腸病毒和前陣子日本流行的蘋果病，噴酒精沒有用，一定要用肥皂濕洗手才有能將病毒從手中清潔掉。

林氏璧提醒一定要用肥皂濕洗手。（NOWNEWS今日新聞 《NOW生活攻略》 提供）林氏璧提醒一定要用肥皂濕洗手。（NOWNEWS今日新聞 《NOW生活攻略》 提供）

由於諾羅病毒近來十分盛行，林氏璧也分享很多粉絲問他是否會轉為重症的可能性？林氏璧表示：「諾羅是全年齡都有機會感染，沒有特別好發在哪一個族群，但轉為重症最有可能的還是小小孩與年長者，因為吐的比例太高，會有一段時間無法補充營養和水分，不過這樣的情形多是開發中國家、醫療設備不足才可能致命。」

面對諾羅的來勢洶洶，亞東小兒科主任陳家駿在節目中表示，根據美國CDC統計諾羅病毒有50%是從食物被污染而傳染，近期少吃生食或生飲，若真的感染諾羅，採用少量多餐維持身體營養，但避免喝牛奶或運動飲料補充營養或電解質，因為可能會讓拉肚子的情況更加嚴重。

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