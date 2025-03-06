晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃無限城篇》確定8月登台 無限列車篇加碼重映

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣動漫《鬼滅之刃》迎來關鍵戰鬥！《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章確定8月8日在台上映「日語配音版」，8月15日推出「國語配音版」，並同步上映2D、IMAX版本，帶領台灣觀眾感受煉獄杏壽郎奮戰的感人時刻。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》8月全台上映。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》8月全台上映。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決！故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰，戰鬥場面與震撼視覺特效勢必讓影迷熱血沸騰。

《鬼滅之刃 無限列車篇》日語配音2D版於7月重映。（木棉花提供）《鬼滅之刃 無限列車篇》日語配音2D版於7月重映。（木棉花提供）

為讓影迷重溫「炎柱」的燃燒意志，體驗為夥伴奮戰到最後一刻的經典戰役，片商特地將《鬼滅之刃 無限列車篇》於7月4日感動重映。

此外，為迎接《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章登台，特別推出《鬼滅之刃》淡水紫藤花園聯動活動與《鬼滅之刃》「全集中路跑」，詳情可上木棉花官方社群平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中