《鬼滅之刃無限城篇》確定8月登台 無限列車篇加碼重映

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣動漫《鬼滅之刃》迎來關鍵戰鬥！《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章確定8月8日在台上映「日語配音版」，8月15日推出「國語配音版」，並同步上映2D、IMAX版本，帶領台灣觀眾感受煉獄杏壽郎奮戰的感人時刻。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》8月全台上映。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決！故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰，戰鬥場面與震撼視覺特效勢必讓影迷熱血沸騰。

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《鬼滅之刃 無限列車篇》日語配音2D版於7月重映。（木棉花提供）

為讓影迷重溫「炎柱」的燃燒意志，體驗為夥伴奮戰到最後一刻的經典戰役，片商特地將《鬼滅之刃 無限列車篇》於7月4日感動重映。

此外，為迎接《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章登台，特別推出《鬼滅之刃》淡水紫藤花園聯動活動與《鬼滅之刃》「全集中路跑」，詳情可上木棉花官方社群平台。

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