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娛樂 電視

曾智希婚禮結束爆哭 認了和陳志強想法不一致：強烈溝通過

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾智希和陳志強結婚2年半，上月底補辦婚禮，她昨在社群平台分享辦婚禮的心情，透露其實婚禮結束後，對著朋友爆哭一場，還提到夫妻倆對於婚禮的想法大不相同，的確有過「強烈的溝通」。

曾智希坦言自己和陳志強對婚禮的期望不同，陳志強因為認識的朋友很多，希望婚禮能夠熱鬧一些；而曾智希則偏好簡單的小型聚會，能夠與朋友聊聊天、喝喝酒就好。曾智希表示，婚禮對他們兩人來說，都是一生一次的大事，當然希望雙方都能滿足，「吵架也是溝通的一種，只要最後能解決就好，多站在對方的立場為他著想。」

陳志強（左）、曾智希結婚2年半，上月補辦婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）陳志強（左）、曾智希結婚2年半，上月補辦婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）

至於如何消除婚禮前焦慮感？曾智希坦承完全沒辦法消除，「我也是焦慮到不行」，甚至因此得了結膜炎，婚禮前一天晚上還去看了醫生，醫生當時稱她是壓力大才造成的結膜炎，她笑說：「果然婚禮一結束眼睛就好了！」

此外，曾智希提到自己在After party喝了第一杯酒後，情緒終於能夠釋放，直接對著朋友爆哭，也才意識到已經完成自己的婚禮了，直呼：「真的太緊繃了！」她表示婚禮結束後幾天，還是會覺得懊惱，擔心自己哪裡沒做好、誰沒打到招呼、眼睛發炎不漂亮等等，「但一切都過了，其實大家玩得很開心，純粹是我自己一個人的焦慮。」

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