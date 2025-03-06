王大陸惡行連環爆！昔電影比中指遭譏「根本演自己」

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸去年4月搭乘Uber時與司機2度爆發口角糾紛，當時他下車怒視連姓男司機，並以中指回敬的畫面也曝光，豈料類似的情景竟然也曾出現在他主演的電影《我的少女時代》中，如今畫面被挖出更遭網友狠譏：「根本在演他自己！」

王大陸（右）曾在《我的少女時代》中對屈中恆雙手比中指。（翻攝自臉書）

王大陸涉逃避兵役遭檢方偵辦，被查出手機存有涉嫌「教唆傷害」的影片，全案就此曝光，只因他去年4月18日搭乘Uber認為有繞路、行車時間過久、無法打開特斯拉門把等因素，與司機2度爆發口角爭執。然而，司機也公布雙方當時的衝突畫面，可見王大陸在下車後露出凶狠神情，並對著司機比出中指後轉身離去，行徑蠻橫囂張。

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王大陸（圖）現實生活中也會比中指，對象則換成Uber司機。（記者徐聖倫翻攝）

沒想到，王大陸比中指被網友發現，早在10年前主演電影《我的少女時代》就曾出現，他在片中飾演的小混混徐太宇，不滿遭屈中恆飾演的主任全智賢批評：「像你這種人根本不配受教育！」因而憤怒比出中指，如今畫面曝光更遭譏諷，「不能說很像，只能說根本一樣」、「完全就是本色演出！」、「原來不是在演徐太宇，王大陸根本在演他自己！」

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