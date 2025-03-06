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娛樂 音樂

誤會大了！楊繡惠東京差點被放鳥 吳申梅揪香港帥尪曝真相

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅與香港老公Eric赴東京迎來浪漫的初雪，正巧製作人江志豐與楊繡惠都在日本，昨晚大夥相約一起幫楊繡惠慶生，沒想到吳申梅卻不小心跑錯了餐廳，成了意外插曲。

吳申梅與老公Eric合體放閃光。（吳申梅提供）吳申梅與老公Eric合體放閃光。（吳申梅提供）

吳申梅受訪表示，「聽江哥說繡惠姐剛好要來日本玩，平常姐其實在台灣時也很忙，剛好都沒能遇上，這次難得不約而同來到日本，大家一起聚餐，跟Eric也請姐和江哥13人一起吃飯。」

沒想到昨晚到了餐廳，卻遲遲等不到人，這時吳申梅跟老公才發現跑錯了分店，她不好意思地說：「我們訂好的餐廳，竟然我跟Eric跑錯分店，我跑到新橋駅前站的磯丸，他們到戶越銀座店磯丸。」吳申梅跟老公之後趕緊叫了Uber，花了15分鐘趕去會合。

吳申梅（左）準備了生日禮物送給楊繡惠。（吳申梅提供）吳申梅（左）準備了生日禮物送給楊繡惠。（吳申梅提供）

吳申梅在東京逛街時，剛好有看到香奈兒，她笑說：「發現有新一季春天的眼影很特別還有唇膏，我自己也買了一套，然後就送給姐姐一套。」當成楊繡惠的生日禮物。

吳申梅（右）與江志豐在日本相約，幫楊繡惠慶祝生日。（吳申梅提供）吳申梅（右）與江志豐在日本相約，幫楊繡惠慶祝生日。（吳申梅提供）

對於好友的心意，楊繡惠也開心在社群發文，感謝這段美麗的相遇，「謝謝美麗人妻吳申梅，謝謝申梅帥老公，總之我真的太幸福了，珍惜我身邊所有的你們。」打趣感覺每天都在過生日。

吳申梅剛推出了新歌《愛的感覺》，這次來到東京碰到今年第一次的大雪，放閃稱有老公在身旁，感覺特別浪漫；Eric也甜蜜分享，「今年的初雪，被我們一起碰上了。」　

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