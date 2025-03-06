晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

舒淇親授演技！詹子萱「2夯劇爆紅」站穩新人C位

〔記者蕭方綺／台北報導〕對於詹子萱來說，代表作醞釀的時程並不算太長，短短幾年時間，就穩穩站在Gen Z 新生代演員的 C位。她以影集《愛愛內含光》奪下一生僅有一次機會的金鐘新人獎，在夯劇《影后》裡飾演戲份不多，但依舊讓人無法忽視的「南瓜小姐」，詹子萱這兩年走的大運，銳不可當。

詹子萱短短幾年時間，就穩穩站在 Gen Z 新生代演員的C位。（Marie Claire 提供）詹子萱短短幾年時間，就穩穩站在 Gen Z 新生代演員的C位。（Marie Claire 提供）

她非戲劇科班出身，2020年從周迅、陳坤、舒淇所創辦的「山下學堂」新人班結業，除了學習關於電影戲劇表演的大主題外，「演員體質」由內而外的發展與打造，對於有著滿滿天賦的詹子萱來說，將照亮遠方路的開關打開了，未來也就理所當然一片光明。她說：「如果要說點燃我對表演熱忱的關鍵是何處？我會說是當我開始『山下學堂』的第一堂課。」

詹子萱以《愛愛內含光》奪下一生僅有一次機會的金鐘最具潛力新人獎。（Marie Claire 提供）詹子萱以《愛愛內含光》奪下一生僅有一次機會的金鐘最具潛力新人獎。（Marie Claire 提供）

詹子萱非戲劇科班出身，對於演員這條路的追求，靠的是野心與實踐力。（Marie Claire 提供）詹子萱非戲劇科班出身，對於演員這條路的追求，靠的是野心與實踐力。（Marie Claire 提供）

她也說：「如果當下要說出一個記憶最深刻的角色，我會說是《藍色大門》裡桂綸鎂演的『孟克柔』。為了接近角色形象，還特別帶起很短的假髮，把自己身上所有的女性特質都降到最低，妝也沒畫就上台了。我很享受每次「變身」角色的過程與看似微不足道的小細節，變身越完整，表演時就更有感覺，演得就越過癮。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中