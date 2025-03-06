舒淇親授演技！詹子萱「2夯劇爆紅」站穩新人C位

〔記者蕭方綺／台北報導〕對於詹子萱來說，代表作醞釀的時程並不算太長，短短幾年時間，就穩穩站在Gen Z 新生代演員的 C位。她以影集《愛愛內含光》奪下一生僅有一次機會的金鐘新人獎，在夯劇《影后》裡飾演戲份不多，但依舊讓人無法忽視的「南瓜小姐」，詹子萱這兩年走的大運，銳不可當。

詹子萱短短幾年時間，就穩穩站在 Gen Z 新生代演員的C位。（Marie Claire 提供）

她非戲劇科班出身，2020年從周迅、陳坤、舒淇所創辦的「山下學堂」新人班結業，除了學習關於電影戲劇表演的大主題外，「演員體質」由內而外的發展與打造，對於有著滿滿天賦的詹子萱來說，將照亮遠方路的開關打開了，未來也就理所當然一片光明。她說：「如果要說點燃我對表演熱忱的關鍵是何處？我會說是當我開始『山下學堂』的第一堂課。」

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詹子萱以《愛愛內含光》奪下一生僅有一次機會的金鐘最具潛力新人獎。（Marie Claire 提供）

詹子萱非戲劇科班出身，對於演員這條路的追求，靠的是野心與實踐力。（Marie Claire 提供）

她也說：「如果當下要說出一個記憶最深刻的角色，我會說是《藍色大門》裡桂綸鎂演的『孟克柔』。為了接近角色形象，還特別帶起很短的假髮，把自己身上所有的女性特質都降到最低，妝也沒畫就上台了。我很享受每次「變身」角色的過程與看似微不足道的小細節，變身越完整，表演時就更有感覺，演得就越過癮。」

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