李銘忠新婚不到一年拚當爸 照老婆排卵期「按表操課」羞吐：集中火力

李銘忠（右）重現掐脖戲碼。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘忠在影集《死了一個娛樂女記者之後》上週完結篇中，對林予晞、王渝萱下狠手，除了掐脖還狠踹，大魔王形象讓人看了心驚膽跳，他今受訪時坦言若有觀眾看戲討厭他，或是在路上用雞蛋砸他，他會樂不可支上前去握手，並說：「謝謝你入戲了！」他認為每個角色都有獨特個性，「哪怕演壞人，有不一樣的背景、道德觀，都是挑戰不一樣的自己。」

李銘忠在劇中的大魔王形象讓人看了心驚膽跳。（記者胡舜翔攝）

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他和林予晞極具張力的對峙打戲，被網友笑稱「掐得太舒服」。對此，李銘忠幽默回：「林予晞手太細了，我很怕她的手會斷掉！」此外，他也提到與其他女演員的肢體戲份，開玩笑說：「如果她們之後壓力大需要舒壓，可以隨時來找我！」

李銘忠表示隨時歡迎有新生命加入。（記者胡舜翔攝）

此外，李銘忠去年9月和愛情長跑10年的圈外人Jess登記結婚，被問婚禮進度，他說剛買新房，目前正在裝修房子，打算一步一步來。至於何時準備當爸？他回：「我和太太一直都愛小孩，看到可愛小孩影片都會互傳，覺得如果有這麼可愛小孩，就不想要出來工作。」

李銘忠說自己20幾歲就在準備當爸爸，隨時歡迎有新生命加入，不過，夫妻倆大多時間分隔馬來西亞、台灣兩地，所以「造人」時間有限，不諱言已在努力中，有照著排卵期「按表操課」集中火力，他難得羞赧稱：「這樣不錯，不會浪費在不對的時間。」

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