晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李銘忠新婚不到一年拚當爸 照老婆排卵期「按表操課」羞吐：集中火力

李銘忠（右）重現掐脖戲碼。（記者胡舜翔攝）李銘忠（右）重現掐脖戲碼。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘忠在影集《死了一個娛樂女記者之後》上週完結篇中，對林予晞、王渝萱下狠手，除了掐脖還狠踹，大魔王形象讓人看了心驚膽跳，他今受訪時坦言若有觀眾看戲討厭他，或是在路上用雞蛋砸他，他會樂不可支上前去握手，並說：「謝謝你入戲了！」他認為每個角色都有獨特個性，「哪怕演壞人，有不一樣的背景、道德觀，都是挑戰不一樣的自己。」

李銘忠在劇中的大魔王形象讓人看了心驚膽跳。（記者胡舜翔攝）李銘忠在劇中的大魔王形象讓人看了心驚膽跳。（記者胡舜翔攝）

相關新聞：李銘忠《女記者》被封「空幹王」！激戰床戲竟對「這東西」運動

他和林予晞極具張力的對峙打戲，被網友笑稱「掐得太舒服」。對此，李銘忠幽默回：「林予晞手太細了，我很怕她的手會斷掉！」此外，他也提到與其他女演員的肢體戲份，開玩笑說：「如果她們之後壓力大需要舒壓，可以隨時來找我！」

李銘忠表示隨時歡迎有新生命加入。（記者胡舜翔攝）李銘忠表示隨時歡迎有新生命加入。（記者胡舜翔攝）

此外，李銘忠去年9月和愛情長跑10年的圈外人Jess登記結婚，被問婚禮進度，他說剛買新房，目前正在裝修房子，打算一步一步來。至於何時準備當爸？他回：「我和太太一直都愛小孩，看到可愛小孩影片都會互傳，覺得如果有這麼可愛小孩，就不想要出來工作。」

李銘忠說自己20幾歲就在準備當爸爸，隨時歡迎有新生命加入，不過，夫妻倆大多時間分隔馬來西亞、台灣兩地，所以「造人」時間有限，不諱言已在努力中，有照著排卵期「按表操課」集中火力，他難得羞赧稱：「這樣不錯，不會浪費在不對的時間。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中