李銘忠《女記者》被封「空幹王」！激戰床戲竟對「這東西」運動

李銘忠在影集《死了一個娛樂女記者之後》中迷姦多人。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘忠在影集《死了一個娛樂女記者之後》中迷姦多人，上週完結篇，揭發他是大魔王，但其實他拍親密戲，除了和金鐘戲后柯淑勤之外，其他的諸如王真琳、雷嘉汭，幾乎都沒碰到對方，像是吻戲是借位親，連王真琳「背後硬上」的床戲，他今受訪時透露，其實親密戲對手是「木箱」，被封為「空幹王」。

李銘忠透露，其實親密戲對手是「木箱」。（記者胡舜翔攝）

他回憶當時拍床戲，攝影師突然丟了個木箱給他，說「你就跟他運動」，讓他傻眼，還佯裝兇狠對攝影師回：「你耍我？」但他坦言和木箱「合作」是個不錯的點，但算是他從影數十年以來前三名尷尬的戲，他說：「本來也不知道有這麼激烈的動作，很擔心自己笑場，感覺到周圍的人都不敢笑，喊卡之後我就狂笑，大家也跟著笑。」

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李銘忠戲裡的吻戲、床戲都是借位。（記者胡舜翔攝）

只是他不只吻戲、床戲是借位，王真琳從頭摸到腿的戲也是借位摸，問他是否擔憂老婆吃醋，才不來真的？李銘忠反倒認為這些親密戲，「沒有必要來真的」，他老婆在認識他之前，他已是演員，「她知道我的工作，也會看我的劇本，不會介意」。

李銘忠（右）在《死了一個娛樂女記者之後》有許多親密戲，唯獨和柯淑勤是真實接觸。（鏡文學提供）

此外，這是他第二次和柯淑勤合作演夫妻，但他依舊被柯淑勤的氣場震懾，有場親密戲，柯淑勤突然加戲，把手指頭伸到李銘忠嘴裡，李銘忠指出這場即興的戲，他一開始被嚇到出戲，但後來立刻回歸角色，直呼：「跳出來的感覺是好的，真的需要對手給的驚喜。」

李銘忠坦言一開始不敢跟柯淑勤聊天，殺青前終於在「天時地利人和」的契機下變熟，他笑稱，2人共同話題都在聊戲，是否對柯淑勤改觀？他不敢多言，僅回「更認識她」。

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