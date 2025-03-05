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米莉芭比布朗喊演小甜甜布蘭妮！21歲近照曝光被虧：像中年婦女

米莉芭比布朗外表成熟，被虧老得很快，看不出來21歲。（翻攝自IG）米莉芭比布朗外表成熟，被虧老得很快，看不出來21歲。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕21歲的《怪奇物語》女星米莉芭比布朗最近因過於成熟的外型，遭外界狠酸是步入中年母親、老了這麼快。她對此在IG怒批遭到霸凌，拒絕為她的成長道歉。

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米莉芭比布朗昨天在IG發布影片，表示自己在10歲就進入演藝圈，在世界的目光下成長，「不知道為什麼，人們似乎無法與我一起成長，反而認為我的時間應該在過去靜止，就像我要應該一直維持著《怪奇物理》第一季時的樣子，因為我並非如此，所以我成了攻擊的目標。」

米莉芭比布朗在IG發文，反擊這些外表攻擊都是種霸凌。（翻攝自IG）米莉芭比布朗在IG發文，反擊這些外表攻擊都是種霸凌。（翻攝自IG）

對於批評她老得快、像媽媽的言論，米莉芭比布朗直言，這些不是新聞報導，而是霸凌，「事實上，就是這些成年人花時間去分析我的臉、身體、我的選擇，這令人很不安，其中有些文章還是出自女性之手？我們總是討論要鼓勵年輕女性，但該這麼做時，為了點閱率就能輕易貶低。」

對於有些人無法接受女孩以自己所想而成長，米莉芭比布朗拒絕未自己的成長道歉，不會讓自己變得渺小，也不會去迎合那些人的不切實際的期待，也不會因為自己的外表、穿著而感到羞恥。最後她呼籲一起做得更好，不只是為了她自己，也是為了每個值得在沒有恐懼下自由成長的年輕女孩。

米莉芭比布朗染金髮，被說是想模仿小甜甜布蘭妮。（翻攝自IG、達志影像）米莉芭比布朗染金髮，被說是想模仿小甜甜布蘭妮。（翻攝自IG、達志影像）

《每日郵報》在3月1日時報導，米莉芭比布朗為了想演出小甜甜布蘭妮的傳記電影，徹底改變自己的形象，盼能夠成功飾演小甜甜布蘭妮，甚至動用公公喬邦喬飛（Jon Bon Jovi）人脈爭取角色。不過報導引用消息人士說法，稱無論米莉芭比布朗再怎麼模仿小甜甜布蘭妮，但小甜甜還是無法被說服，「選角過程已經進行好幾個月了，如果米莉是最完美的選擇，劇組現在就會選她了。」

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