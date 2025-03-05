邰智源曝學霸兒相處模式 重視「知書達禮」家人間要加敬語

〔記者林欣穎／台北報導〕《誰來晚餐》全新第16季將在本週五（3/7）正式開播，本週邀請到的嘉賓是邰智源，拜訪居住在新北金山過著低物慾卻相當富足的阿維一家三口，並在餐桌上分享關於創作與教育的話題。

藝人邰智源擔任《誰來晚餐16》來賓。（公視提供）

本週《誰來晚餐16》邀請到近年來表演重心轉戰網路頻道並大受好評的藝人邰智源，他不斷嘗試突破自己、以及對於美食與生活有獨到見解，幽默風趣的風格收穫「最紅阿公」的封號。

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這次是邰智源第4度參與節目擔任嘉賓，這次將要拜訪低物慾的陶瓷創作者阿維一家，在現代人大多汲汲營營於名利的社會中，可以這樣持續保有清心寡慾的態度感到相當好奇，也挑戰半日陶瓷職人體驗。

邰智源出道了30多年，累積了許多作品，也有跟許多不同團隊、工作夥伴共事的經歷，他在餐桌上得知受訪家庭阿維和親弟弟一起創業到失和的過程，讓同樣遇過親近同事離開團隊的邰智源，也有一些感觸。

邰智源被問起最近同事離開團隊的看法，他坦然表示：「我認為啦，對每個人都要抱持著一期一會的這種感覺，就會珍惜你的現在。」邰智源認為人生遇到事情就解決，不能解決的就先放著，不用糾結於過去，重要的是當下，還開玩笑地夾起餐桌上的美食做示範，笑說：「就像我當下馬上吃一個豆腐，好吃！」

眾人在餐桌上也聊起家庭教育話題，邰智源育有一子，其子成績優異將赴美進修碩士被譽為學霸，對此邰智源分享他的育兒觀念，比起讀書他更重視孩子能夠知書達禮，他表示：「知書是說介紹你去看一些書，小時候我就會跟他（兒子）講一些故事，那禮的部分，就是說你對人要有點禮貌。對家人之間也會注意有沒有禮貌，加個『麻煩一下』、『請你幫..』，這樣很有禮貌不好嗎？」

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