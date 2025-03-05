凍齡女神周慧敏怎麼了？飄逸長髮變爆炸頭 全是為了「他」

周慧敏在社群分享爆炸頭造型照片，引起網友討論。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌迷心中永遠的玉女偶像周慧敏始終保持很好的狀態，看起來比實際年齡57歲還青春，這麼多年來，她總是一頭飄逸長髮，那也是歌迷喜愛她的模樣，但她突然「變髮」成一頭爆炸頭，真的要讓歌迷驚呆了，原來一切都是因為「他」。

在社群放上爆炸頭模樣照片，周慧敏親自吐露原因：「因為我小時候頭髮是自然捲的，無奈去到小五小六的時候，頭髮突然間變成無法控制的大捲髮，其實我有懷疑過燙一個爆炸頭會適合我，當然我不敢亂來，只是幾年前暗暗P了個爆炸頭給自己，已經歡喜到不得了。」原來這爆炸頭造型，只是她P圖的，不過還是有網友覺得很適合她，就連「木村嫂」工藤靜香也來按讚。

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香港歌手曾比特以爆炸頭為個人特色。（翻攝自IG）

另外周慧敏也談到：「好像夢想成真，今次上海站的嘉賓對我來說特別特別有親切感，很期待合作，好想燙一個這樣的髮型，3月16號去襯他。」

原來周慧敏想燙爆炸頭，是因為她上海站的演唱會嘉賓將請到以爆炸頭造型為特色的歌手曾比特，31歲的曾比特也是香港歌手，過去參加過選秀節目出道，也得過香港金曲男新人金獎，前陣子也幫王家衛執導的《繁花》演唱歌曲。

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