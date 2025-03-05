晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最近很少看到侯昌明 到底他在忙什麼？

侯昌明和曾雅蘭婚後至今感情甜蜜。（翻攝自侯昌明臉書）侯昌明和曾雅蘭婚後至今感情甜蜜。（翻攝自侯昌明臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕最近有人碰到知名主持人侯昌明會問他：「你最近好像比較少上螢幕了喔？」接著還會問：「那你最近都在忙什麼？」

侯昌明認為，現在的他，勇氣真的很重要，「年輕的時候，有勇氣追求工作機會，有勇氣嘗試沒碰過的事物，有勇氣努力追著錢跑，有勇氣走入家庭改變生活」，坦言那時的自己，有著用不完的勇氣，他透露：「有人說那是因為年輕啊！」

但侯昌明心想：「為什麼到了一個年齡階段勇氣就不見了呢？」想起自己以前窮，夢想著未來有一天能退休，過著遊山玩水的日子，但是又有幾個人能夠真的放下一切認真去實踐？他說這2年的很努力去實現它，一開始的擔心和不安全感，已經被以前沒有過的豐富生活替代了。

現在的侯昌明，多了很多家庭生活，多了很多以前沒辦法的陪伴，多了很多以前不曾碰過的興趣，多了很多生活的喜悅，也多了很多從旁看著還放不下的人整天擔心害怕一直追逐金錢名利；如果問他：「不會捨不得一直在舞台上的日子嗎？」

侯昌明會誠實說：「有時候會有點捨不得，但是人在不同階段不就是要有勇氣追求不同的嗎？」他表示現在的我，捨得放下、捨得休閒，真心覺得很開心很快樂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中