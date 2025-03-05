最近很少看到侯昌明 到底他在忙什麼？

侯昌明和曾雅蘭婚後至今感情甜蜜。（翻攝自侯昌明臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕最近有人碰到知名主持人侯昌明會問他：「你最近好像比較少上螢幕了喔？」接著還會問：「那你最近都在忙什麼？」

侯昌明認為，現在的他，勇氣真的很重要，「年輕的時候，有勇氣追求工作機會，有勇氣嘗試沒碰過的事物，有勇氣努力追著錢跑，有勇氣走入家庭改變生活」，坦言那時的自己，有著用不完的勇氣，他透露：「有人說那是因為年輕啊！」

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但侯昌明心想：「為什麼到了一個年齡階段勇氣就不見了呢？」想起自己以前窮，夢想著未來有一天能退休，過著遊山玩水的日子，但是又有幾個人能夠真的放下一切認真去實踐？他說這2年的很努力去實現它，一開始的擔心和不安全感，已經被以前沒有過的豐富生活替代了。

現在的侯昌明，多了很多家庭生活，多了很多以前沒辦法的陪伴，多了很多以前不曾碰過的興趣，多了很多生活的喜悅，也多了很多從旁看著還放不下的人整天擔心害怕一直追逐金錢名利；如果問他：「不會捨不得一直在舞台上的日子嗎？」

侯昌明會誠實說：「有時候會有點捨不得，但是人在不同階段不就是要有勇氣追求不同的嗎？」他表示現在的我，捨得放下、捨得休閒，真心覺得很開心很快樂。

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