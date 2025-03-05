93歲「容姨」深居簡出 傳心率不整裝心臟去顫器

深居簡出的譚倩紅（前排左）日前罕見現身香港娛樂圈飯局，左後為資深港星葉子楣。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕現年93歲、曾在香港TVB經典電視劇《真情》飾演「容姨」一角走紅的譚倩紅，2004年淡出幕前專心過退休生活，近期與昔日好友們聚會，爆出去年她在家中暈倒，檢查後發現心率不整需安裝心臟去顫器。

近幾年深居簡出的譚倩紅日前與圈內好友聚餐，精神看起來很不錯，去年卻曾爆出在家中暈倒，檢查後發現心率不整才安裝心臟去顫器，目前生活一切如常，圈內好友也紛紛送上關懷。

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資深港星譚倩紅曾在TVB經典電視劇《真情》飾演「容姨」一角走紅。（香港星島日報）

據了解，為了安全起見，譚倩紅女兒曾安排母親住院接受檢查，但因當時身體沒有大礙，心臟科醫生才提議不如戴上心臟檢查儀，觀察24小時心臟情況，最後醫生檢查後，要求譚倩紅安裝心臟去顫器。

港媒報導，原來譚倩紅平均心跳脈搏曾跌至29，一般正常人是60-70，最高是90。譚倩紅曾說：「做完手術後，情況好很多，沒有覺得不舒服，可能因為年紀大，幸賴就醫檢查發現病因。」

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