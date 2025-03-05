蕭淑慎與小15歲尪夫妻關係 今晨無預警發聲切割

蕭淑慎小15歲老公梁軒安在2017年11月結婚。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕48歲女星蕭淑慎2017年11月與認識1年多的小15歲梁軒安登記結婚，今（5）日上午7點無預警在臉書表示，有一件事在她心裡想說很久了，「我跟梁軒安雖然是夫妻，但是在事業及人際關係上，是完全二個獨立的個體。」

蕭淑慎在發文表示，或許因為是夫妻關係，在眾多她或老公的朋友中產生一些誤解，延伸出很多閒言閒語，間接影響到她和老公的朋友及工作夥伴，導致很多不必要麻煩；藉著臉書聲明，蕭淑慎重申：「我在外面所有的行為或是事業，都與梁軒安無關；同樣地，梁軒安在外面所有的行為及人際交往 事業也與我蕭淑慎無關。」

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此外，蕭淑慎也表示梁軒安完全沒有靠蕭淑慎，蕭淑慎也沒有靠梁軒安，「大家都是成年人

，都該有著相對的成熟及責任感，我真的不想再聽到誰說還不是因為是妳先生又或是還不是因為是你老婆，所以我才會怎樣又怎樣的」，她說，這對蕭淑慎、梁軒安來說都是不公平的。

蕭淑慎最後說，這是她的立場，也是底線，並強調：「只是這件事情困擾我太久，我很好也沒有離婚，只是不明白到底為什麼因為夫妻就要共同承擔，誰規定夫妻做什麼事對方一定都要知道，至少在我的世界我很開放。」

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