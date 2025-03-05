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《阿凡達》柔伊拿小金人創影史紀錄！神導柯麥隆獻祝福

柔伊莎達娜憑《璀璨女人夢》拿下奧斯卡最佳女配角，和她合作過《阿凡達》系列的導演詹姆斯柯麥隆也獻上祝福。（CATCHPLAY提供）柔伊莎達娜憑《璀璨女人夢》拿下奧斯卡最佳女配角，和她合作過《阿凡達》系列的導演詹姆斯柯麥隆也獻上祝福。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《阿凡達》、《星際異攻隊》等賣座系列電影的柔伊莎達娜前天憑《璀璨女人夢》獲頒奧斯卡最佳女配角，和他合作過《阿凡達》系列的神導詹姆斯柯麥隆也獻上祝福，並大讚柔伊的表演「無可挑剔！」

柯麥隆表示：「我曾與許多奧斯卡獲獎演員合作過，柔伊的表演無可挑剔，她的表演水平堪比那些奧斯卡獲獎演員，我很高興看到柔伊被公認為世界級的演員，她的獲獎感言深刻提醒了作為移民家庭為美國、好萊塢所做出的貢獻。」

而隨後柔伊也在個人社群興奮分享：「獲得這個獎項真的像夢一樣不真實！能夠與這些才華橫溢的女性並列已經是莫大的榮耀，而能夠憑藉《璀璨女人夢》這部對我意義非凡的作品獲獎，更讓這一刻格外特別。」

柔伊莎達娜在《璀璨女人夢》演繹的代表歌曲《El Mal》也拿下本屆奧斯卡最佳原創電影歌曲。（CATCHPLAY提供）柔伊莎達娜在《璀璨女人夢》演繹的代表歌曲《El Mal》也拿下本屆奧斯卡最佳原創電影歌曲。（CATCHPLAY提供）

柔伊形容這段旅程對她來說極具個人意義，「我由衷感謝所有支持、相信並與我一同投入其中的人，感謝美國影藝學院的肯定，感謝我的同行們帶來的無限靈感。我將永遠珍惜這一刻！」

此外，片中由柔伊演繹的歌曲《El Mal》也獲得奧斯卡最佳原創電影歌曲，該首歌出現的場景堪稱視覺與感官的極致饗宴，由柔伊飾演的律師麗塔站在桌上起舞，揭露墨西哥菁英階層的偽善，透過極具動感的舞蹈與鏡頭運動，營造出緊張感十足、最終達至情感宣洩的戲劇高潮。

柔伊形容該場戲非常釋放，「活在麗塔（她片中角色）這個角色裡真的很難，因為她內心真正的想法和感受，她沒有艾蜜莉亞的勇氣說出口。所以她崇拜艾蜜莉亞，渴望變得更像她。儘管她害怕艾蜜莉亞，但內心深處還是希望自己能像她一樣。」

她也透露這場有大量的肢體動作與舞蹈的戲耗時了6個月才順利拍攝完成，她坦言：「《El Mal》這場戲的準備過程既刺激、又精彩，也讓人害怕，拍攝結束後好幾天，我的背、手肘和脖子都需要冰敷，但我做到了！我真的熱愛這場戲的每一個細節。」《璀璨女人夢》將於本週五（7日）在台上映。

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