陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞 神曲《炙愛》被惡搞成《致癌》

陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞,左為主持人賀瓏。(薩泰爾提供)

〔記者侯家瑜/台北報導〕陳忻玥近日上《賀瓏夜夜秀》接受「惡搞改編歌詞」挑戰,她的經典代表作《炙愛》被改編成健康焦慮版的《致癌》,她一邊唱一邊笑場,讓現場觀眾驚喜不斷,紛紛大讚:「根本被歌唱實力耽誤的搞笑藝人!」

陳忻玥神曲《炙愛》被惡搞成《致癌》。(薩泰爾提供)

新一集《賀瓏夜夜秀》中,賀瓏特別準備惡搞改編歌詞,讓陳忻玥挑戰演唱,她的經典代表作《炙愛》被改編成「健康焦慮版」的《致癌》,歌詞大幅翻新變成:「醫生tell me,當我身體已疾病纏身,吃香腸會致癌,喝酒也會致癌, 還能怎麼辦?」幽默唱出屬於現代人的飲食焦慮,搭配陳忻玥渾厚又充滿力度的歌聲,意外讓觀眾直呼:「這根本可以正式發行了吧!」

陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞,左為主持人賀瓏。(薩泰爾提供)

除此之外,節目更出了另一道難題,把陳忻玥另一首代表作《I’m alive》改變成與老K對唱「消化不良版」的《I’m stuck》,把益生菌、康普茶、瀉藥等腸胃保健品全部寫進歌詞,將副歌整段改編:「放開了忍了7天的,難以釋放的變乾變硬的,痛苦的我正承受著,到了極限的都堵住的,Taking off the skirt that makes me feel safe'Cause I just wanna pee-pee,重新的我被困住的不順暢的,'Cause I'm stuck.」徹底玩壞成一首「腸胃健康指南」,陳忻玥在演唱過程中忍雖然不住笑場,卻仍然帶來高水準演出,展現驚人Live實力。

