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陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞 神曲《炙愛》被惡搞成《致癌》

陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞，左為主持人賀瓏。（薩泰爾提供）陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞，左為主持人賀瓏。（薩泰爾提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳忻玥近日上《賀瓏夜夜秀》接受「惡搞改編歌詞」挑戰，她的經典代表作《炙愛》被改編成健康焦慮版的《致癌》，她一邊唱一邊笑場，讓現場觀眾驚喜不斷，紛紛大讚：「根本被歌唱實力耽誤的搞笑藝人！」

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陳忻玥神曲《炙愛》被惡搞成《致癌》。（薩泰爾提供）陳忻玥神曲《炙愛》被惡搞成《致癌》。（薩泰爾提供）

新一集《賀瓏夜夜秀》中，賀瓏特別準備惡搞改編歌詞，讓陳忻玥挑戰演唱，她的經典代表作《炙愛》被改編成「健康焦慮版」的《致癌》，歌詞大幅翻新變成：「醫生tell me，當我身體已疾病纏身，吃香腸會致癌，喝酒也會致癌， 還能怎麼辦？」幽默唱出屬於現代人的飲食焦慮，搭配陳忻玥渾厚又充滿力度的歌聲，意外讓觀眾直呼：「這根本可以正式發行了吧！」

陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞，左為主持人賀瓏。（薩泰爾提供）陳忻玥登《夜夜秀》被玩壞，左為主持人賀瓏。（薩泰爾提供）

除此之外，節目更出了另一道難題，把陳忻玥另一首代表作《I’m alive》改變成與老K對唱「消化不良版」的《I’m stuck》，把益生菌、康普茶、瀉藥等腸胃保健品全部寫進歌詞，將副歌整段改編：「放開了忍了7天的，難以釋放的變乾變硬的，痛苦的我正承受著，到了極限的都堵住的，Taking off the skirt that makes me feel safe'Cause I just wanna pee-pee，重新的我被困住的不順暢的，'Cause I'm stuck.」徹底玩壞成一首「腸胃健康指南」，陳忻玥在演唱過程中忍雖然不住笑場，卻仍然帶來高水準演出，展現驚人Live實力。

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