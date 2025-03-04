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娛樂 電視

洪小鈴懷孕「爬山過度」險早產 醫警告：胎位往下

〔記者蕭方綺／台北報導〕洪小鈴去年與螢幕情侶張天霖宣布登記結婚，雙喜臨門懷了小公主「張小妹」。現在，洪小鈴要演出自己人生的女主角，是妻子也是一名母親。在45歲高齡懷孕，真的很需要勇氣，從女兒變成媽媽，她也透露自己平時喜歡潛水、爬山，懷孕後還是維持爬山的習慣，只是從爬百岳變成家裡附近的步道，但這樣的習慣竟然意外差點早產。

洪小鈴懷孕增加的體重，完全長在寶寶身上，四肢依舊纖細。（嬰兒與母親雜誌提供）洪小鈴懷孕增加的體重，完全長在寶寶身上，四肢依舊纖細。（嬰兒與母親雜誌提供）

她說醫生一開始告知她「只要沒有感到不舒服，就可以持續維持運動」，所以她爬了快五、六個月。產檢時，醫生突然問她：「最近是不是壓力很大？」洪小鈴嚇了一跳，回說：「沒有呀！跟平常一樣去爬山，而且都沒有感到什麼不舒服。」這一說把醫生嚇一跳，連忙勸她緩一緩，想運動的話，最多在家裡附近的公園散步半小時就好！還警告她：「因為你的胎位已經有點往下，再往下的話，寶寶就要出來見人了！」

因此，就算沒有感到不舒服，愛運動的洪小鈴也只能乖乖改變運動習慣。被醫生禁止爬山後，洪小鈴才意識到：「我現在身體有著另一個生命，然後其實真的是有很多事情不能做，才意識到，喔！她也慢慢地一天天長大，我的肚子也開始隆起來了，她真的跟我存在。」

洪小鈴懷孕後感到最奇妙的，就是寶寶踢你的那一下胎動。（嬰兒與母親雜誌提供）洪小鈴懷孕後感到最奇妙的，就是寶寶踢你的那一下胎動。（嬰兒與母親雜誌提供）

身為高齡孕婦，所有的檢查洪小鈴都認真去做了，讓人欣慰的是檢查指數一切正常，醫生都說只要不要運動過量，一切沒問題。不只如此，妹妹堪稱天使寶寶，洪小鈴孕期沒有孕吐，只有稍微的頻尿，其他都沒什麼不適。唯一讓洪小鈴啼笑皆非的是肚子裡的妹妹不喜歡雞肉。

沒有寶寶之前，洪小鈴很常運動，會去健身房重訓，所以雞肉基本上是她每天都會攝取的蛋白質。可是，有了妹妹後，很奇怪，只要洪小鈴一看到雞肉就覺得不舒服，但有油脂的豬肉、豬排都OK，就是脂肪少的雞肉不行。還有洪小鈴變得超級愛吃白米飯、麵食、麵包等澱粉類，讓她忍不住跟老公講：「完蛋，怎麼那麼愛吃精緻澱粉！她出來以後會變成一個小胖妹。」

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