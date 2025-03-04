砸千萬打造音樂節目 蕭煌奇送女歌手「吉拿棒」藏笑梗

〔記者林欣穎／台北報導〕客台全新音樂節目《初心。登場》將於3月8日起每週六晚間九點播出，團隊跨越近一年時間紀錄八組音樂人∶黃宇寒、Yappy、J Hall、羅文裕、吉那、黃子軒、林曉培、同根生回歸創作初心，還要挑戰前所未有的「第一次」登台，讓歌手們直呼既緊張又期待。

出道十幾年、以鐵肺著稱的吉那，首度站上大舞台開唱，金曲歌王蕭煌奇特別為吉那擔任演唱會嘉賓，吉那打趣說∶「他才是主秀，我暖場結束了！」調皮的蕭煌奇為吉那準備了神祕禮物，拿出來一看竟然是看電影必備的點心「吉拿棒」，蕭煌奇笑說因為「吉那，棒！」此舉把吉那及現場觀眾逗得哈哈大笑，直誇他很有梗。

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蕭煌奇（左）擔任吉那嘉賓。（客台提供）

兩人也合唱一首「查某囝仔」，絕佳的默契及不分軒輊的唱功，把歌曲裡細膩的情緒詮釋到位，令人沉醉其中。此外，曾榮獲金曲獎最佳台語女歌手的江惠儀，也特別前來為吉那站台，演唱多首精彩曲目。

八組登場音樂人各有不同精彩演出，金曲才子黃子軒與其樂團「黃子軒與山平快」成軍適逢十年，站上《初心。登場》這個舞台，也像是回顧這十年來的點點滴滴，從大都市臺北開始創作路、從臺灣的小車站開啟巡迴演出，最終音樂把黃子軒帶回故鄉新竹，也把客家音樂一路唱到海外。黃子軒除了在節目演唱多首客語創作外，也特別邀請廣播金鐘主持人邵大倫及國寶級賴仁政老師跨界演出，為演唱會增色不少。

客家電視《初心。登場》以大型演唱會形式呈現八組客家創作歌手的精彩演出。此外，還以幕後紀實的方式特別紀錄這些歌手的創作歷程與挑戰。3月8日起，每週六晚間九點，客家電視頻道、網站、YouTube播出，一同見證八組音樂人從台下走上舞台的奇幻旅程。

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