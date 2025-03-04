劉喬安狼狽被捕 情緒崩潰上演大小便失禁

有「太陽花女神」之稱的劉喬安（左），因涉嫌毒品案遭到通緝，但她長期滯留美國未歸，美方1月將其逮捕並準備遣返回台。（翻攝自ICE網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「太陽花女神」之稱的劉喬安（現名劉依函），涉嫌從美國寄毒包裹來台，2023年遭新北地檢署通緝，她長期滯留美國未歸，美方移民及海關執法局（ICE）在1月22日將其逮捕，之後將遣返回台受審。

據了解，美東時間1月22日由美國國土安全調查局（HSI）在波士頓某飯店逮捕劉喬安，傳她當下非常不配合警方，一度情緒崩潰大吼大叫，知情者爆料，劉喬安還上演大小便失禁戲碼，但警方仍不為所動，當場強行將她逮捕拘留，丟臉丟到國外。

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劉喬安因非法滯留美國被捕。（資料照）

本土劇女星李婷宜日前則透過個人臉書曬出劉喬安在美被捕狼狽畫面，發文第一句話調侃說：「劉小姐～歡迎歸國。」接著表示：「多年前妳和莊先生在一起時，找我投資餐酒館，結束經營才知道原來是一場騙局，之後又一騙再騙，小聰明的你連律師都買通好了，我還傻傻的以為我們是姐妹，後來才知道妳還到處造謠我和你一起賣淫。」

李婷宜接著說，這些壞事神都知道的，她自認不小心投資和不小心交朋友，吃悶虧只能怪自己傻，錢拿不回來就算了、負的債我自己扛，最後告訴劉喬安：「我已經不恨你，只希望你能重新做人，好好生活。」

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