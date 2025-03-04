花崗校友校門前舉牌聲援 焦糖哥哥發文挺葉霸

花蓮退休名師葉春蓮（左）也是2018年0206花蓮地震受災戶。（資料照，翻攝自「花蓮慶修院」臉書粉專）

〔記者林南谷／台北報導〕曾獲師鐸獎的花蓮教師葉春蓮在花蓮育才無數，在地方相當知名，2日當面批評國民黨團總召傅崐萁「通匪」、「矇騙花蓮人」，被幾名大漢架離現場，昨還被傅崐萁和國民黨支持者們指責是綠營側翼、垃圾、來鬧場的葉霸、無法以身作則的老師、體罰、精神問題等等網路攻擊。

今（4）日一早，「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書力挺說：「葉霸，葉春蓮老師加油。」無奈不管做什麼事情都跟政治有關，他說：「教學生要愛國是不是政治？她並沒有教小孩子要去擁護國民黨、支持民進黨之類，受教育是為了要分辨是非；老師的責任就是要培養學生思考的能力、明白事理，不是指揮這樣可以做、那樣不可以做。要自己思考，問自己合理嗎？可能嗎？再去查資料找答案。」

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有網友翻出，葉春蓮教學有口碑，甚至在2003年被國立花蓮師範學院國民教育研究所的研究生，針對葉老師的班級經營方式寫成碩士論文，該論文探討重點，是新手教師最感到挫敗的「班級經營」問題，希望透過資深教師葉春蓮的經驗傳承，縮短新手教師在班級經營上摸索的時間。

昨天下午5點多有自稱校友男子穿著花崗校服、拿著牌子在校門前聲援，牌子寫說：「我會分辨是非，我會罷掉這個人。」校方前往溝通。（記者王錦義攝）

葉春蓮前天當面嗆傅崐萁「通匪」，遭數名工作人員架離現場引發外界聲援，昨天下午5點多有自稱校友男子穿著花崗國中校服、拿著牌子在校門前聲援，牌子寫說：「我會分辨是非，我會罷掉這個人。」校方認為尊重個人言論自由，但校服代表學校、代表在校生，還是希望校友能尊重一下學校，聲援人士在6點後離開。

說到「葉霸」葉春蓮，在花蓮從4年級到8年級生，即使沒有被她教過，也幾乎都聽過屬於她的傳奇！她在花蓮市花崗國中任教逾50年，還有校長吃味地說︰「校長沒人認識，但葉霸無人不曉！」

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