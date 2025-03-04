楊月娥擠不上自由座 被女乘客轟下高鐵

楊月娥拍下228假期高鐵站爆滿乘客。（翻攝自楊月娥臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕節目主持人楊月娥3日分享生活小插曲，透露連假期間南下喝喜酒，返程時由於人太多擠不上高鐵自由座，好不容易踏進車廂，被一名美女乘客怒吼「下去」，她選擇好言相勸並離開，結果竟在另一節車廂發現空位，「先被吼又被轟，然後有位子坐，運氣這事真難說。」



楊月娥在臉書發文透露，因為沒訂到回程票選擇排自由座，被人潮盛況嚇到，「從嘉義上車，第一班車上不去，等第二班車，才踏進車廂，就被年輕美麗的女子吼：不要再上來了，擠不進來，下去。」

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當時，楊月娥看著女子說：「能往車廂裡走嗎？」對方回：「妳沒看到車廂門關著…」接著楊月娥身後一位女子趨前問：「可以上去嗎？」車內女子重複吼：「下去。」對此，她回頭跟女子說：「收假，人多，大家都不容易…」接著轉身離開。

後來楊月娥鑽進商務艙，先卡在走道，再被引導淨空商務艙，「走進站滿人的5號車廂，喜見窗邊有一空位？大膽開口問：請問這有人嗎？正在看手機動漫的小姐說：目前沒有。」於是乎，楊月娥先坐下再說，帶著忐忑的心到台中沒人，到新竹沒人，竟一路坐回台北，「先被吼又被轟，然後有位子坐，運氣這事真難說。」





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