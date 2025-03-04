被迫離開方大同！女弟子哭到不能呼吸 痛揭最後一面

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同生前成立了賦音樂，並簽下了王詩安、孔藝弦兩位音樂人，孔藝弦昨天在社群公開「給方大同的最後一封信」，透露就連當年她們離開公司，本來以為是大環境撐不下去，很久之後才知道當時方大同就已經生病，令人看了鼻酸。

方大同當年簽下孔藝弦（左起）與王詩安。（賦音樂提供）

對於失去了恩師，孔藝弦這幾天哭到不能呼吸、輾轉難眠，悲痛永遠失去了這個特別的人，她難過地說：「你從不願把疾病和疼痛展現給別人，只是用溫暖又詼諧的作品，把愛和治癒留給這個世界。」

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孔藝弦透露，去年底曾與方大同見面，大家分享了對於他新歌的反饋，方大同得知近年多了很多新的粉絲，表示希望痊癒以後，可以舉辦演唱會跟新舊的歌迷碰面。

孔藝弦回憶，「那天你平靜地訴說著你經歷的最艱難時刻，讓我始料未及的揪心。原本就消瘦的你又瘦了一大圈，好在那時已經熬了過來，你說你仍在積極治療並逐步恢復中。我想你是怕大家擔心，才在熬過最艱難的時刻後才和我們分享你的近況。」

當時孔藝弦看到他淡然又陽光的樣子，以為方大同一定會恢復健康，沒有想過這會是兩人的「最後一面」，她說：「對我來說，大同不僅是亦師亦友的老闆，是學生時代的音樂榜樣，是恩重如山的伯樂，也是多年來一直支撐著我想要變得更好的精神支柱。」

孔藝弦在社群，寫下了對方大同最後告別，認為方大同不會真正的離開，「你只是變成了小小的碎片住進我們的靈魂裡，春風一吹...就會想起。」

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