鍾承翰為愛得罪當紅女星 錯失當電影導演陷低潮

安心亞在《火車來去》向許孟哲提議扮演假情侶。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在華視、公視台語台《火車來去》為讓鍾承翰擔任副導演的電影順利完成，提議與許孟哲扮演假情侶，結果被當紅女明星徐千京識破，惱羞成怒對安心亞的欺壓變本加厲，鍾承翰見安心亞傷痕累累，心疼又心痛，他不再忍氣吞聲，決定挺身守護安心亞，他的導演築夢之旅也被迫告一段落。

徐千京在《火車來去》對安心亞百般施壓。（華視、公視台語台提供）

安心亞（左）在《火車來去》向許孟哲提議扮演假情侶。（華視、公視台語台提供）

安心亞（右）在《火車來去》向許孟哲提議扮演假情侶。（華視、公視台語台提供）

鍾承翰劇中為了守護安心亞，不惜與徐千京鬧僵，失去追逐夢想的機會而陷入低潮。對於角色陷入前路迷茫的困境，鍾承翰感同身受，談到面對低潮時，他都會先嘗試停下腳步調整，感慨道：「但還是要對自己的夢想有熱情，保持專注、不放棄的精神，才能繼續走下去。」

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鍾承翰（左起）、侯彥西、石知田、許孟哲、張育綺在《火車來去》有精彩演出。（華視、公視台語台提供）

飾演鍾承翰弟弟的石知田也有感而發，他4年前遭逢母親離世，坦言當時對於未來相當迷茫，因為他每一個成功都有著母親在身旁，但一切卻戛然而止，讓他不知要為何而努力，一度陷入低潮懷疑自己的未來，「覺得想要讓自己燃燒，可是卻燒不起來。直到被朋友提醒若不能燃燒，不是更應該去找木柴嗎？」他才恍然大悟，如果害怕火焰熄滅而守在原地沒有幫助，只有動起來去為每一個當下努力，才能一直持續下去。

許孟哲在《火車來去》默默守候安心亞。（華視、公視台語台提供）

安心亞的角色面對鍾承翰、許孟哲的告白十分糾結，一邊是一見鍾情的悸動，一邊是日久生情的深厚羈絆，劇中兩條相左的感情線也引發主演們的熱烈討論，鍾承翰傾向一見鍾情，「因為那種悸動，會讓人心跳加速，可以明確感覺到自己對對方的好感，就會去期待往後的發展跟追求。」談到現實中是否會和角色「有福」一樣默默守候癡等，許孟哲表示：「這個真的很難說，要繼續堅持，還是瀟灑放手，應該要看對象的態度才能決定。」

鍾承翰在《火車來去》向安心亞告白。（華視、公視台語台提供）

《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV上架。

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