傅崐萁欺負花蓮人的老師 486先生狂譙爛咖

80歲退休老師葉春蓮在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員大動作架離，由於葉春蓮曾獲得師鐸獎，擔任教職數十年，此事件也引發葉春蓮學生的怒火。（民眾提供）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」舉行問政說明會，被曾榮獲師鐸獎的退休教師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後傅崐萁支持者群起砲轟葉老師，另有幾名大漢將葉春蓮架出場，相關畫面曝光後引爆外界一片怒火，今（3）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶也硬起來怒嗆傅崐萁。

透過臉書發文，486先生表示昨有一件事情，引起網友包括他的憤怒，「傅崑琦（應是傅崐萁，486先生說是語音造字，他才不屑寫這人名字）這個政界爛貨，把1位80多歲的老師粗暴的拖出會場，這個行為真的是爛透。」更怒嗆傅崐萁是更生人中的爛咖啊！

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今天一早，曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓也在臉書公開葉春蓮被架出場畫面，怒轟過去花蓮王只掌控了花蓮，花蓮沒有言論自由，更聲援葉春蓮：「立場不同就被架出去，說出真相就被謾罵，請大家多留意葉老師的人身安全，千萬別讓她被加工受傷。」

486先生怒嗆傅崐萁是更生人中的爛咖。（翻攝自486先生臉書）

傅崐萁昨經國民黨花蓮縣黨部在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，動員近2000名民眾參加，一上台就開始在罵民進黨，要鄉親別聽信綠媒跟側翼的報導，讓高齡近80歲退休老師葉春蓮聽不下去，起身怒嗆台上的傅崐萁「通匪」，隨後數名傅崐萁的支持者罵葉老師「垃圾」，並有幾名大漢出現將其架出場。

葉老師被迫離開會場後，傅崐萁竟還影射葉老師是「民進黨側翼」，「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我們連一點自由都沒有啊！」

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