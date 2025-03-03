奧斯卡》安德烈2度稱帝 守住史上最年輕影帝頭銜

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡於台灣時間今天（3日）揭曉，競爭激烈的「影帝獎」最佳男主角由在《粗獷派建築師》安德烈波帝擊敗包括《巴布狄倫：搖滾詩人》提摩西夏勒梅、《辛辛監獄團》科爾曼多明戈、《狂人法則》賽巴斯汀史坦以及《秘密會議》雷夫范恩斯再度封帝。

安德烈在《粗獷派建築師》飾演於納粹大屠殺中倖存的匈牙利裔猶太建築師，移民到美國展開新生活，同時等待妻子的到來，沒想到來到西方後，發現與想像的截然不同。讓他繼2003年《戰地琴人》之後再度封帝，更守住史上最年輕奧斯卡影帝得主的頭銜。

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上台領獎時，安德烈先將嘴裡的口香糖吐在手上，隨後交給了他的太太喬治娜查普曼。在致辭接近尾聲時，大會開始播放音樂，試圖提醒他結束發言，安德烈當場表示：「我快講完了，請把音樂關掉，我以前做過這件事，謝謝大家。這不是我的第一次，但我會儘量簡短。」

安德烈2度稱帝。（美聯社）

接著安德烈用5分鐘的發言，表達了對自己職業生涯和人生的感激之情，「表演是一個非常脆弱的職業。它看起來很光鮮亮麗，而在某些時刻確實如此，但我這次能夠回到這裡，讓我獲得了一些新的視角。無論你在事業上處於什麼位置，無論你取得了什麼成就，一切都可能瞬間消失。」他說在這個夜晚最特別的地方，就是讓人對此有更深刻的認識，「以及我對仍能從事這份熱愛工作的感激之情。」

安德烈也說，再次獲得奧斯卡影帝象徵著「一次重新開始的機會」，他希望自己能證明，即使二十年後，他仍然值得出演這些「有意義且重要的角色」。過去他曾於封帝作《戰地琴人》飾演猶太裔波蘭籍鋼琴家，不少人拿來和他這次飾演的拉斯洛相提並論，尤其角色都是被困於壓迫之下的藝術天才，他先前接受本報專訪時也認同這些創作和歷史上的壓迫確實有著顯而易見的相似之處，

安德烈表示，今天他再次站在這裡，代表那些戰爭、系統性壓迫、反猶太主義、種族主義與社會排擠所留下的持久創傷及影響，「我祈禱這個世界能夠更健康、更快樂、更具包容性。我相信，如果歷史能教會我們任何事，那就是提醒我們，絕不能讓仇恨肆無忌憚地蔓延。」

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