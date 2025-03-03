晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳孟達肝癌過世4年 粉絲揭生前強忍不適敬業工作

已故港星吳孟達2021年2月27日因肝癌過世，不知不覺他已走了4年。（香港星島日報）已故港星吳孟達2021年2月27日因肝癌過世，不知不覺他已走了4年。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港演藝圈「金牌綠葉」吳孟達2021年2月27日因肝癌過世，享壽70歲，生前與「星爺」周星馳合作過多部電影，包括《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《食神》等，以搞笑形象圈粉無數，至今仍是許多影迷心目中的經典。

日前有網友分享多張早年為吳孟達拍攝照片，並寫下長文追憶吳孟達，透露他生前強忍身體不適務求拍攝效果滿意，工作態度非常敬業。

吳孟達（左）生前與「星爺」周星馳合作過多部電影。（香港星島日報）吳孟達（左）生前與「星爺」周星馳合作過多部電影。（香港星島日報）

該名網友寫下長文：「再見達叔，拍攝那天，達叔按約定準時到攝影棚，大家都起身跟他打招呼。拍攝大約1小時，換了3套服裝，非常順利。鏡頭前的達叔從容、謙和，我不提過多的要求，只是簡單跟他聊天，調整微小肢體變化.....那時候，我們並不知道達叔的身體已經不太好了。」

網友曬出他生前最後幾年拍下未曝光照片。（香港星島日報）網友曬出他生前最後幾年拍下未曝光照片。（香港星島日報）

每一輪拍攝結束，助理讓吳孟達休息一下，他都婉言拒絕，轉過頭問這名網友：「有沒有滿意的照片，如果還沒有，我們再繼續。」網友感嘆達叔走得太早，「希望他在天堂安好，在那裡，或許還會聽到《喜劇之王》裡那句遙遠的台詞『我才是奧斯卡最佳男主角』。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中