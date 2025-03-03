吳孟達肝癌過世4年 粉絲揭生前強忍不適敬業工作

已故港星吳孟達2021年2月27日因肝癌過世，不知不覺他已走了4年。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港演藝圈「金牌綠葉」吳孟達2021年2月27日因肝癌過世，享壽70歲，生前與「星爺」周星馳合作過多部電影，包括《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《食神》等，以搞笑形象圈粉無數，至今仍是許多影迷心目中的經典。

日前有網友分享多張早年為吳孟達拍攝照片，並寫下長文追憶吳孟達，透露他生前強忍身體不適務求拍攝效果滿意，工作態度非常敬業。

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吳孟達（左）生前與「星爺」周星馳合作過多部電影。（香港星島日報）

該名網友寫下長文：「再見達叔，拍攝那天，達叔按約定準時到攝影棚，大家都起身跟他打招呼。拍攝大約1小時，換了3套服裝，非常順利。鏡頭前的達叔從容、謙和，我不提過多的要求，只是簡單跟他聊天，調整微小肢體變化.....那時候，我們並不知道達叔的身體已經不太好了。」

網友曬出他生前最後幾年拍下未曝光照片。（香港星島日報）

每一輪拍攝結束，助理讓吳孟達休息一下，他都婉言拒絕，轉過頭問這名網友：「有沒有滿意的照片，如果還沒有，我們再繼續。」網友感嘆達叔走得太早，「希望他在天堂安好，在那裡，或許還會聽到《喜劇之王》裡那句遙遠的台詞『我才是奧斯卡最佳男主角』。」

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