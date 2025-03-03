奧斯卡》Lisa化身007龐德女神！吊鋼絲從天而降致敬

Lisa表演《生死關頭》（1973）的主題曲《Live and Let Die》。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮在今天（3日）早上舉行，BLACKPINK的Lisa擔任表演嘉賓，成為K-POP偶像第一人，她在致敬007龐德電影的演出中，吊鋼絲從天而降，身穿黑色長禮服露出大長腿，與男舞者一同共舞，令人為之一亮。

今天奧斯卡開場表演，由演出《魔法壞女巫》的亞莉安娜、辛西婭艾利沃一同演出，前者獻唱1939年《綠野仙蹤》的主題曲《Over the Rainbow》，後者演唱1975年音樂劇《新綠野仙蹤》的《Home》，兩人最後再一起合唱《Defying Gravity》，為奧斯卡揭開完美的序幕。

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BLACKPINK的Lisa、蜜桃貓朵佳及Raye一同演出。（美聯社）

BLACKPINK的Lisa、蜜桃貓朵佳及Raye演出，3人最近一同合作歌曲《Born again》，可是沒有在奧斯卡表演這首歌，反而扛起致敬007電影的重責大任，先是Lisa表演《生死關頭》（1973）的主題曲《Live and Let Die》，蜜桃貓朵佳則是《金鋼鑽》（1971年）的《Diamonds Are Forever》，最後Raye則是《空降危機》、由愛黛兒演唱的《Skyfall》，3人演唱完後走到台前，接受大家歡呼。

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