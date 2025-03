奧斯卡》Lisa化身007龐德女神！吊鋼絲從天而降致敬

Lisa表演《生死關頭》(1973)的主題曲《Live and Let Die》。(美聯社)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮在今天(3日)早上舉行,BLACKPINK的Lisa擔任表演嘉賓,成為K-POP偶像第一人,她在致敬007龐德電影的演出中,吊鋼絲從天而降,身穿黑色長禮服露出大長腿,與男舞者一同共舞,令人為之一亮。

今天奧斯卡開場表演,由演出《魔法壞女巫》的亞莉安娜、辛西婭艾利沃一同演出,前者獻唱1939年《綠野仙蹤》的主題曲《Over the Rainbow》,後者演唱1975年音樂劇《新綠野仙蹤》的《Home》,兩人最後再一起合唱《Defying Gravity》,為奧斯卡揭開完美的序幕。

BLACKPINK的Lisa、蜜桃貓朵佳及Raye一同演出。(美聯社)

BLACKPINK的Lisa、蜜桃貓朵佳及Raye演出,3人最近一同合作歌曲《Born again》,可是沒有在奧斯卡表演這首歌,反而扛起致敬007電影的重責大任,先是Lisa表演《生死關頭》(1973)的主題曲《Live and Let Die》,蜜桃貓朵佳則是《金鋼鑽》(1971年)的《Diamonds Are Forever》,最後Raye則是《空降危機》、由愛黛兒演唱的《Skyfall》,3人演唱完後走到台前,接受大家歡呼。

