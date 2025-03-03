奧斯卡》亞當山德勒鬧場？嗆主持人：為什麼故意羞辱我

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮在今天（3日）早上舉行，今年由康納歐布萊恩（Conan O'Brien）擔任主持人，開場竟是從《懼裂》黛咪摩兒的身體爬出來，接著除了嘲諷各大電影、演員之外，也提及洛杉磯大火，有搞笑也有嚴肅，表現四平八穩。

康納歐布萊恩感謝大家都盛裝出席此次盛會，卻發現有人只穿帽T就來參加，竟是喜劇演員亞當山德勒（Adam Sandler），亞當山德勒作勢生氣大喊：「本來沒人管我，現在大家都看到了，穿怎樣不重要，我是個好人就好，穿這樣很舒服，為什麼要故意讓大家羞辱我？故意把鎂光燈打到我這邊，讓我覺得很尷尬。」亞當山德勒搞笑離場前，還不忘親「甜茶」提摩西夏勒梅一口，笑翻眾人。

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亞當山德勒穿帽T參加奧斯卡。（美聯社）

康納歐布萊恩在演出尾聲，語重心長表示：「洛杉磯的大家過去辛苦了，為什麼我們聚集在這，因為有很多有才華的明星，奧斯卡也有很多無名英雄，技術人員在幕後工作，太多人無法一一唱名。」此話一出，獲得台下的掌聲。

為了避免超時，康納歐布萊恩稱今年有兩種方式控制時間，一是若是致詞太長，會切到生氣或者失望的人的畫面，或者放上演員年輕的舊照。

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