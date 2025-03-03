票房繼續衝！《美國隊長：勇敢新世界》北美達成三連霸 福伯確定缺席奧斯卡

《美國隊長：勇敢新世界》連霸北美三週票房冠軍。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯時間週日（3月2日）舉行（台灣時間3日，今天早上），被譽為好萊塢最盛大的夜晚。隨著這座城市準備迎接本屆頒獎季的最後一夜，漫威電影宇宙今年首部作品《美國隊長：勇敢新世界》有望達成三連霸，連續第三週穩坐票房冠軍。

在《美國隊長：勇敢新世界》飾演羅斯總統／紅浩克、現年82歲的「福伯」哈里遜福特，今確定缺席奧斯卡頒獎典禮。（漫威影業提供）

《美國隊長：勇敢新世界》上週末（2月28日至3月2日）預估再進帳1500萬美金（約台幣4.93億元）守住票房冠軍，北美累積票房粗估將破1.63億美金（約台幣53.65億元）。全球票房也已正式突破3億美金（約台幣98.76億元）大關，目前來到3.41億美金（約台幣112.25億元）。

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此外，在片中飾演羅斯總統／紅浩克、現年82歲的「福伯」哈里遜福特，傳出因罹患帶狀皰疹，確定缺席奧斯卡頒獎典禮。《美國隊長：勇敢新世界》持續在台上映中，第97屆奧斯卡頒獎典禮在今天早上7點半於台視同步直播。

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