晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《由島至島》奪沖繩環太電影節兩獎！評審團讚：極具野心

《由島至島》導演廖克發透過視訊發表感言，開心電影拿下兩獎。（沖繩環太電影節提供）《由島至島》導演廖克發透過視訊發表感言，開心電影拿下兩獎。（沖繩環太電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆沖繩環太平洋國際電影節昨（1日）頒獎，導演廖克發執導的台灣紀錄片《由島至島》拿下評審團獎、觀眾票選獎共兩獎成為大贏家，評審團主席曼多薩大讚電影「極具野心」；秘魯電影《我的朋友草泥馬》獲頒最佳影片。

相關新聞：《由島至島》前進沖繩放映！290分片長顛覆台灣受害者史觀

《由島至島》講述二戰期間日本軍國主義在東南亞造成的生靈塗炭，揭露台灣兵當時扮演的共犯角色，儘管這是帶有對日本在二戰期間高度批判性的作品，仍獲上百名日本觀眾給予高度評價。

導演廖克發透過影片表達感謝，「《由島至島》能在沖繩首映，對我們的意義非常大。首映後跟觀眾的對話跟交流，得到的迴響對我們而言也非常重要，除了對這部片的肯定之外，我們也更期待這是一個開始。」

秘魯電影《我的朋友草泥馬》拿下最佳影片，獲評審們一致喜愛。（沖繩環太電影節提供）秘魯電影《我的朋友草泥馬》拿下最佳影片，獲評審們一致喜愛。（沖繩環太電影節提供）

《我的朋友草泥馬》以一名原住民男孩視角看待大人們所面臨的開發抗爭，並以世界盃足球賽國家所象徵的國族主義對照位處邊陲的原民生活，童趣之中帶有諷刺與苦澀，得到評審團們一致支持。

相關新聞：奧斯卡亮點》黛咪摩兒封后差一步！Lisa登台創先河

此外，不分性別的最佳主演獎，由紐西蘭電影《我們的危險青春》獲獎，為表彰片中眾女孩們的優秀表演與感染力，評審團破例打破框架，一次授予所有主演女孩共同拿獎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中