《由島至島》奪沖繩環太電影節兩獎！評審團讚：極具野心

《由島至島》導演廖克發透過視訊發表感言，開心電影拿下兩獎。（沖繩環太電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第二屆沖繩環太平洋國際電影節昨（1日）頒獎，導演廖克發執導的台灣紀錄片《由島至島》拿下評審團獎、觀眾票選獎共兩獎成為大贏家，評審團主席曼多薩大讚電影「極具野心」；秘魯電影《我的朋友草泥馬》獲頒最佳影片。

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《由島至島》講述二戰期間日本軍國主義在東南亞造成的生靈塗炭，揭露台灣兵當時扮演的共犯角色，儘管這是帶有對日本在二戰期間高度批判性的作品，仍獲上百名日本觀眾給予高度評價。

導演廖克發透過影片表達感謝，「《由島至島》能在沖繩首映，對我們的意義非常大。首映後跟觀眾的對話跟交流，得到的迴響對我們而言也非常重要，除了對這部片的肯定之外，我們也更期待這是一個開始。」

秘魯電影《我的朋友草泥馬》拿下最佳影片，獲評審們一致喜愛。（沖繩環太電影節提供）

《我的朋友草泥馬》以一名原住民男孩視角看待大人們所面臨的開發抗爭，並以世界盃足球賽國家所象徵的國族主義對照位處邊陲的原民生活，童趣之中帶有諷刺與苦澀，得到評審團們一致支持。

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此外，不分性別的最佳主演獎，由紐西蘭電影《我們的危險青春》獲獎，為表彰片中眾女孩們的優秀表演與感染力，評審團破例打破框架，一次授予所有主演女孩共同拿獎。

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