奧斯卡亮點》黛咪摩兒封后差一步！Lisa登台創先河

安德林布洛迪現身奧斯卡預熱派對。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間今天早上登場，昨天舉行的預熱派對上眾星雲集，影帝大熱門安德林布洛迪帥氣現身，「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦則是緊牽著女友安娜貝爾瓦莉絲的手，珍妮佛羅培茲、查寧塔圖、ROSÉ等人也受邀出席，現場星光熠熠。

賽巴斯汀史坦則是緊牽著女友安娜貝爾瓦莉絲的手現身。（達志影像）

「蜘蛛人」陶比麥奎爾一如既往的低調現身。（達志影像）

ROSÉ盛裝出席聖羅蘭、浮華世界舉行的奧斯卡預熱派對。（達志影像）

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲。（達志影像）

今年安德林布洛迪（安德林波帝）以《粗獷派建築師》大殺四方，本來被看好奧斯卡影帝勝券在握，沒想到美國演員工會將影帝頒給《巴布狄倫：搖滾詩人》的「甜茶」提摩西夏勒梅，《綜藝》則報導，安德林波帝要輸也是輸給《秘密會議》的雷夫范恩斯，但在《狂人法則》中飾演川普的賽巴斯汀史坦同樣表現亮眼，讓安德林波帝的稱帝之路更加撲朔迷離。

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黛咪摩兒（左起）、柔伊·莎達娜、辛西亞艾利沃。（達志影像）

出道45年的黛咪摩兒今年以《懼裂》多次封后，雖看似有望拿下小金人，不過《艾諾拉》麥琪麥迪遜同樣來勢洶洶，62歲的老將對上25歲的新秀對決精彩可期，但若是《璀璨女人夢》的卡拉索菲亞賈斯康奪下影后，她將成為奧斯卡史上首位跨性別影后。

BLACKPINK的Lisa將登上奧斯卡表演，開創K-POP藝人先河。（達志影像）

脫口秀主持人康納歐布萊恩首次扛起典禮主持棒，歌舞片《魔法壞女巫》的辛西婭艾利沃、亞莉安娜將一同演出，其他表演嘉賓還包括BLACKPINK的Lisa、蜜桃貓朵佳及Raye，Lisa將成為首位登上奧斯卡的K-POP藝人，3人最近合作歌曲《Born Again》，不過影藝學院澄清並不會獻唱這首歌，但一定是傳奇性的表演。

相關新聞：82歲福伯罹帶狀皰疹！哈里遜福特不出席奧斯卡了

至於82歲的「福伯」哈里遜福特則因帶狀皰疹，不會出席奧斯卡典禮，不過上屆的得主席尼墨菲、艾瑪史東、小勞勃道尼、達芬喬伊藍道夫都將擔任頒獎嘉賓。

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