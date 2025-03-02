蹦闆《胡說八大》曝飯局妹真實收入 小費豪送300萬

YouTuber「蹦闆」邀請到飯局妹訴說行業工作內容及秘辛。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber蹦闆為了讓觀眾看到社會真實面，因此拍攝影片採訪飯局妹，說清楚這個行業到底在幹嘛？蹦闆在影片中採訪飯局妹Nico，大聊工作秘辛，並實際曝光了飯局妹的收入。

蹦闆自曝曾經點過飯局妹到靈堂幫忙摺蓮花，讓人傻眼；Nico則回應，她自己曾應客人要求，一起去監獄探監，主要讓對方在監獄「留學」的兄弟看。

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飯局妹Nico（左）和蹦闆談論飯局妹的工作內容。（翻攝自YouTube）

外界其實分不清楚酒店妹、飯局妹……工作內容是什麼？蹦闆說，飯局妹最早起源於政商名流飯局時，喜歡有些面容姣好的漂亮女孩陪在一旁，不過，現在飯局妹大多都是陪喝酒，但並不是在酒店裡工作的小姐，而是在外接case。

本身從事飯局妹這一行的Nico透露，飯局妹的收入分成小局、大局、大大局，基本上都是以4小時為一單位報價，價格從1萬、1.2萬、1.4萬起跳，小姐收取小局或大局價格，就要看經紀公司決定。Nico強調大大局很少，能接到大大局通常小姐本身有一定數量的粉絲，也可能是網紅或小模特兒。

蹦闆（右）自曝曾經1晚花費200萬元在飯局妹身上。（翻攝自YouTube）

Nico透露，飯局妹通常都是有客人聯絡經紀公司之後，才依客人需要把小姐的檔案、照片發給客人，讓客人挑選。之後公司會通知飯局妹到客人指定的地點，且飯局妹的膽子大多比酒店妹大，遇到客人也會依照現場的狀況去處理，Nico說自己曾經遇到過其他小姐被客人狠揍的模樣。

飯局妹有時候會收到大方的客人送禮物，Nico看過有客人曾經送了價值300萬的手錶給小姐，她自己最多曾經收到30萬的小費。蹦闆也自曝曾經1晚花了200萬元在飯局妹身上，不過蹦闆並非給單單1個小姐，而是對很多小姐發錢，蹦闆也爆料有位「桃園賓利哥」在他開的酒店體系1晚消費高達600多萬元。

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