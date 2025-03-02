方大同哪首歌最經典？ 網點名「3必聽神曲」：彷彿回到小時候

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「金曲歌王」方大同對抗病魔5年，消失眾人眼前長達2年，不幸在2月21日撒手人寰，享年41歲，他過去以獨特唱腔紅遍台灣，也創造過無數膾炙人口的歌曲，成為不少人的共同回憶。提到方大同最經典的作品，有網友認為是〈愛愛愛〉、〈LOVE SONG〉、〈三人遊〉，以及〈復刻回憶〉一聽彷彿瞬間回到小時候。

方大同創造過無數膾炙人口的歌曲。（資料照）

一名網友在網路論壇PTT發文提問，「方大同最有感覺的歌是什麼？」並表示，方大同獨特的唱腔以及創作能力，6、7、8年級生應該都很熟悉。原PO認為，〈愛愛愛〉、〈LOVE SONG〉和〈三人遊〉這三首是人氣最夯的，而他覺得方大同與薛凱琪合唱的〈復刻回憶〉最有復古的味道，聲音讓人很舒服，一聽彷彿讓人回到小時候。

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貼文曝光後，立刻引起網友共鳴，歌迷紛紛湧入留言區，分享心目中的「神曲」，許多人都認同〈愛愛愛〉、〈LOVE SONG〉、〈三人遊〉是方大同最經典的歌曲，也有不少提到他曾翻唱的歌曲〈紅豆〉。



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