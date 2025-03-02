《原子少年2》CP組合現身！被問合拍BL劇「洪暐秒拒絕」

洪暐（左）、何集美擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《原子少年2》人氣選手何集美、洪暐昨擔任串燒店一日店長，分別分享對於美食的見解，何集美表示，自己對食物要求不多，只要色、香、味俱全即可；洪暐則是公認的「頂尖吃貨」，食量驚人，對美食搭配有獨到見解。

兩人也在活動中大方展現推銷技巧，何集美笑稱：「我對叫賣有一定見解，但說不出祕訣，只知道客人就是會願意多買幾串！」洪暐則分享：「成功推銷的關鍵是了解客戶需求，建立信任感，這樣才能讓他們心甘情願買單。」此外，兩人長期以來在《原子少年2》中展現默契，過去曾是節目中最具話題的「CP組合」，雖然他們笑稱自己完全沒有CP感，問及兩人是否有意願合拍被問合拍BL劇？洪暐秒拒絕。

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洪暐（左）、何集美擔任串燒店一日店長。（焦糖楓提供）

談及未來期許，何集美表示將挑戰戲劇與綜藝領域，洪暐則期望能創作出屬於自己的熱門歌曲。此外，洪暐從原本的「撕漫男」，現在剪了短髮，變得更具個性，對此粉絲們反應熱烈。何集美笑稱：「有些粉絲可能很崩潰，然後我笑到崩潰。」洪暐則說：「他們會開玩笑嗆我，叫我染回來然後留長，我就跟他們說『做自己喜歡的樣子最重要！』他們就會說，好啦好啦隨便你，但還是叫我留長。」如今他更獲得「刺蝟」的綽號，因為短髮造型讓他看起來十分俐落有型。

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